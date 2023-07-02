سياسة
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هيئة الإغاثة التركية توزع لحوم الأضاحي على 3 ملايين شخص حول العالم
شاركت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) عيد الأضحى المبارك مع عديد من العائلات في مختلِف دول العالم. ووزعت لحوم الأضاحي على نحو 3 ملايين شخص، منهم أكثر من 158 ألفاً في سوريا.
هيئة الإغاثة التركية توزع لحوم الأضاحي على 3 ملايين شخص حول العالم
الإغاثة التركية توزع لحوم الأضاحي على 3 ملايين شخص حول العالم. / صورة: AA
2 يوليو 2023

وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) لحوم الأضاحي على نحو 3 ملايين شخص في 48 دولة حول العالم.

وأوضحت الهيئة في بيان، الأحد، أن فرقها وزعت لحوم الأضاحي في دول واقعة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز والبلقان وأوروبا.

وأضاف البيان أن قرابة 600 ألف و424 أسرة استفادوا من لحوم الأضاحي هذا العام.

وأشار البيان إلى أن نحو 250 ألف شخص شاركوا بعمليات توزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين.

أضاحٍ وعيديات للسوريين

وفي سوريا أوصلت الهيئة لحوم الأضاحي إلى 158 ألفاً و760 شخصاً.

وحسب تصريحات يعقوب إشيق نائب مسؤول الهيئة في سوريا، لوكالة الأناضول، فقد جرى إيصال 4 آلاف و644 حصة أضحية لمناطق إدلب وعفرين والباب وجرابلس وأعزاز وتل أبيض ورأس العين.

وأشار يعقوب إلى أنّ الهيئة عاشت مع السوريين عيد الأضحى المبارك للمرة الثالثة عشرة بعد اندلاع الأحداث فيها.

وبيَّن أنّ رسم البسمة على وجوه السوريين في عيد الأضحى يشعرهم بسعادة كبيرة.

كما وزعت الهيئة -حسب إشيق- عيديات على 16 ألفاً و88 طفلاً داخل سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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