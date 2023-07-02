وجَّهت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، دعوات إلى المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بهدم "جدار الفصل العنصري" المقام في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة "حماس" موسى أبو مرزوق، بمناسبة مرور 19 عاماً على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي وصف الجدار بغير القانوني.

ودعا أبو مرزوق محكمة العدل إلى "إخراج هذا الرأي إلى حيز التنفيذ من خلال إلزام الاحتلال بهدّ الجدار ووقف تبعات إقامته وتعويض شعبنا".

مؤكداً ضرورة ضغط دول العالم لمنع "الاحتلال من مواصلة ارتكاب جرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأشار أبو مرزوق إلى أن هذا الجدار "وسيلة للتنغيص على الفلسطينيين، وسرقة أراضيهم، ومصادرة مواردهم، والسيطرة على حقولهم، ومنع العائلات من التواصل الإنساني، بسبب تقسيمه الأراضي المحتلة".

وطالب بإلزام الاحتلال بـ"الامتثال للقانون الدولي الإنساني".

وفي 9 يوليو/تموز 2004، اتخذت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة قراراً استشارياً، يقضي بإدانة وتجريم الجدار الإسرائيلي في الضفة الغربية.

كانت إسرائيل قد شرعت قبل 20 عاماً (في يونيو/حزيران 2002)، في بناء جدار على أراضي الضفة الغربية، أغلبه إسمنتي وبعضه يتكون من سياج وأسلاك شائكة بالقرب من الخط الأخضر، بداعي منع فلسطينيين من التسلل.