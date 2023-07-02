سمحت السلطات الفرنسية لجهاز الشرطة باستخدام طائرات مُسيّرة في باريس ومحيطها اعتباراً من مساء اليوم حتى الصباح، في ظل الاحتجاجات المتواصلة إثر مقتل شاب برصاص شرطي.

وقالت مديرية أمن باريس في بيان، الأحد، إنه سُمح للشرطة باستخدام طائرات "الدرون" في باريس وجميع مدن محافظة سين سان دوني وبعض مدن محافظة أو دو سين من الساعة 18.00 حتى 06.00 بالتوقيت المحلي (ت.غ+2).

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن 7 آلاف شرطي سينتشرون مساء اليوم في باريس وضواحيها لحفظ الأمن.

خسائر كبيرة

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، الأحد، حصيلة خسائر كبيرة خلّفتها الاحتجاجات التي اندلعت عقب مقتل الشاب نائل (17 عاماً) على يد الشرطة.​​​​​​​

وقالت الوزارة، في بيان، إن 45 شرطياً ودركياً على الأقل أُصيبوا، فيما أوقفت السلطات 719 شخصاً على الأقل في الليلة الخامسة للاحتجاجات.

وأضافت أن نحو 45 ألفاً من رجال الشرطة والدرك، وآلافاً من رجال الإطفاء حُشدوا خلال الليل في أنحاء البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن "المتظاهرين أضرموا النيران في 871 موقعاً عامّاً، و577 سيارة، وألحقوا أضراراً بـ74 مبنى خلال الليلة ذاتها".

كان مكتب الادعاء العام الفرنسي قد أفاد بأن الشاب نائل كان يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر (الثلاثاء)، عندما أوقفته دورية للشرطة.

وأظهر مقطع مصوَّر انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلَي شرطة وهما يحاولان إيقاف السيارة قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها، ما أسفر عن مقتل الشاب.

ويواجه الشرطي تحقيقاً رسمياً في جريمة "القتل العمد"، ووُضع رهن الاعتقال الأوّلي.