اشتكى قادة وضباط في الجيش الأوكراني من ضعف تصفيح مدرعات "إيه إم إكس-10 آر سي" التي قدّمتها فرنسا لأوكرانيا للاستخدام في المعارك ضد القوات الروسية.

وأكد قائد إحدى كتائب لواء المشاة البحري الـ37 في الجيش الأوكراني، الذي قدّم نفسه باسمه الحربي "سبارتانيتس"، أن التصفيح الخفيف لهذه المدرعات يجعلها غير ملائمة في عمليات الهجوم، ما دفع الجيش الأوكراني إلى توظيفها في عمليات الإسناد الناري.

وبدأت القوات الأوكرانية في استخدام هذه المدرعات في شهر أبريل/نيسان الماضي بعد أن وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل بتزويد أوكرانيا بهذه المدرعات المجهزة بدواليب غير مجنزرة تتيح لها التحرك بسرعة، وبمدفع من عيار 105 ملم.

ويرى الضابط سبارتانيتس أن "إرسال هذه المدرعات (للهجوم) لكي تتعرض للتدمير... غير ذي فائدة، لأن ذلك يشكّل خطراً على الطاقم بالدرجة الأولى".

وأوضح أن "قذيفة انفجرت على مقربة من العربة، واخترقت الشظايا التصفيح، ما أدى لانفجار مخزون القذائف" على متن المدرعة، مشيراً إلى أن "طاقمها المؤلَّف من 4 أشخاص كان داخلها، وقضى" أفراده.

وتواجه المدرعات الفرنسية كذلك صعوبات في علبة تغيير السرعة، قد يكون سببها استخدامها على طرق ترابية غير معبّدة، وفق الضابط نفسه.

وشدد الخبير العسكري الفرنسي ميشال غويا، على أن "إيه إم إكس-10 آر سي" ليست مجهزة "لتواجه دبابات الميدان المزودة بمدافع أكبر"، لافتاً إلى ضعف تصفيحها إزاء "كل الأسلحة الميدانية الحديثة المضادة للدبابات".

ووفق موقع "أوريكس" لرصد خسائر طرفي القتال على صعيد المعدات استناداً إلى صور متاحة من أرض المعركة، تركت القوات الأوكرانية ثلاث مدرعات من هذا الطراز على الأقل في أرض المعركة بعدما باتت غير صالحة للاستخدام.

ووفق الجيش الفرنسي، تزن مدرعة "إيه إم إكس-10 آر سي" 20 طناً، ويكفي تصفيحها للتصدي لأسلحة المشاة الخفيفة.

وتعمل القوات الفرنسية بشكل تدريجي على تغيير هذه المدرعة التي تعود إلى السبعينيات من القرن الماضي، إلى أخرى حديثة من طراز "جاغوار".

وأكد القائد العسكري الأوكراني أن المدرعات الأمريكية من طراز "أوشكوش"، والبريطانية من طراز "هاسكي"، التي زُودت أوكرانيا بها كذلك، ملائمة أكثر وذات فاعلية أكبر من الفرنسية.

ويشن الجيش الأوكراني منذ بداية شهر يونيو/حزيران الماضي هجوماً مضاداً على الأراضي التي سيطر عليها الجيش الروسي.

ومنذ بدء الحرب الروسية-الأوكرانية زوّدت الدول الغربية الجيش الأوكراني بمجموعة متنوعة من المعدات والأسلحة، على رأسها المدرعات والعربات القتالية التي تحتل أهمية بالغة في العمليات القتالية.