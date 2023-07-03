سياسة
3 دقيقة قراءة
"الوضع ملتهب في كل مكان".. أوكرانيا تتصدى لهجمات في الشرق وتتقدم في الجنوب
بعد قرابة شهر على انطلاق هجومها المضاد، أعلنت كييف أنها تحرز تقدماً في الجنوب، كما تمكنت من صد عديد من الهجمات الروسية على الجبهة الشرقية، فيما أفاد مسؤولون بأن التقدم لا يزال محدوداً وبطيئاً.
"الوضع ملتهب في كل مكان".. أوكرانيا تتصدى لهجمات في الشرق وتتقدم في الجنوب
القوات الأوكرانية تحرز تقدماً بالقرب من مدينة باخموت. / صورة: AFP
3 يوليو 2023

قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن القوات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي في المناطق الشرقية من الجبهة، وتواجه صعوبات في المنطقة الشمالية الشرقية، لكنها تحرز تقدماً بالقرب من مدينة باخموت المدمرة وفي الجنوب.

في الوقت ذاته، قالت روسيا إنّ قواتها صدّت هجمات أوكرانية بالقرب من القرى المحيطة بباخموت وفي مناطق أبعد إلى الجنوب منها، لا سيما بلدة فوخلار الاستراتيجية الواقعة على قمة تل. كما ورد أنها نجحت في التصدي للقوات الأوكرانية في المنطقة الشمالية الشرقية.

في غضون ذلك، كرم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات في ميناء أوديسا وتعهد بأن "العدوّ لن يملي بأي حالٍ شروطه في البحر الأسود!".

وينخرط الجيش الأوكراني في هجوم مضاد لاستعادة مناطق في شرق وجنوب البلاد استولت عليها روسيا خلال هجومها العسكري المستمر منذ 16 شهراً. ويركز تقدم القوات الأوكرانية أولاً على تأمين مجموعات من القرى في الجنوب.

وقالت ماليار عبر تطبيق تليغرام: "الوضع ملتهب في كل مكان" في الشرق مع تقدم القوات الروسية بالقرب من مدينتَي أفدييفكا ومارينكا المحاصرتَين في منطقة دونيتسك.

وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، بدأ العدوّ هجوماً في سفاتوف"، في إشارة إلى منطقة في شمال شرق أوكرانيا تنشط فيها القوات الروسية. وقالت: "يدور قتال عنيف... الوضع معقد للغاية".

وذكرت ماليار أن القوات حققت "نجاحاً جزئياً" جنوبي باخموت، التي سيطرت عليها القوات الروسية في أواخر مايو/أيار بعد قتال ضارٍ استمرّ عدة أشهُر.

وبخصوص الجبهة الجنوبية التي استعادت القوات الأوكرانية عدة قرى بها، أشارت ماليار إلى وجود "تقدم تدريجي" في منطقتين.

وكتبت تقول: "قواتنا تواجه مقاومة شديدة من العدوّ وألغاماً عن بُعد وإعادة نشر العدوّ لجنود الاحتياط لديه، لكنها تهيئ الظروف بلا كلل لتحقيق أسرع تقدم ممكن".

وقال الجنرال أولكسندر تارنافسكي، قائد الجبهة الجنوبية، إنّ القوات الأوكرانية "تدمّر العدوّ تدميراً منهجياً"، وإن عدة مئات من القوات الروسية قُتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر زيلينسكي والقائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوغني أن القوات حققت تقدماً مطرداً وإن كان بطيئاً في الهجوم المضاد.

وأقر الرئيس الأوكراني بأن التقدم محدود لكنه يقول إن الهجوم "ليس فيلماً من أفلام هوليوود" يحقق نجاحاً فورياً.

وتعرضت أوكرانيا لهجمات جوية شنتها روسيا على المدن الأوكرانية، لكن الكرملين ينفي تنفيذ هجمات على أهداف مدنية.

وشنَّت روسيا هجوماً بطائرات مسيرة السبت على كييف والمنطقة المحيطة بها بعد انقطاع دام 12 يوماً، لكن أنظمة الدفاع الجوي دمّرت جميع الطائرات بمجرد اقترابها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us