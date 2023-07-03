كشف نائب رئيس شعبة العمليات بالشرطة الإسرائيلية شمعون نحماني الأحد، عن تلقّيهم طلباً من الشرطة الفرنسية لمساعدتها على التعامل مع الاحتجاجات التي عمت البلاد، على خلفية مقتل الشاب نائل (17 عاماً) على يد الشرطة.

جاء ذلك خلال جلسة استماع للجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، شاركت فيها مفوضية الشرطة وتناولت اعتقالات المتظاهرين في فرنسا، وفق صحيفة "إسرائيل اليوم" الخاصة.

وحسب الصحيفة، "تلقّت مفوضية الشرطة الإسرائيلية فاكساً من الشرطة الفرنسية للاستفسار بشأن كيفية إدارة الأزمة التي يتعاملون معها".

وأشارت الصحيفة إلى أن "مفوض الشرطة الإسرائيلية يعكوف شبتاي، أعطى أوامره خلال الجلسة الأسبوعية لقيادة الشرطة صباح الأحد، لقسمي العمليات والمخابرات بدراسة أسباب سلسلة الأحداث في فرنسا، وكيف تصرفت الشرطة قبل الحدث وفي أثنائه وبعده".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الفرنسية بشأن التصريحات الإسرائيلية بهذا الخصوص.

ومنذ مساء 27 يونيو/حزيران الماضي، ينزل الشبان إلى الشوارع كل ليلة احتجاجاً على مقتل نائل في ضاحية نانتير غرب باريس.

وكان مكتب الادّعاء العامّ الفرنسي أفاد بأن "الشابّ نائل كان يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر الثلاثاء الماضي، عندما وقفته دورية للشرطة".

وأظهر مقطع مصور انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلَي شرطة يحاولان وقف السيارة، قبل أن يطلق أحدهما النار على السائق عندما حاول الانطلاق بها، ما أسفر عن مقتل الشابّ.