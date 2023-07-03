سياسة
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تقرير: القوات البريطانية الخاصة تتلف ملفات للتستر على قتل مدنيين بأفغانستان
أفادت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، بأن قادة قوات الجوية الخاصة في بريطانيا "SAS" أتلفوا ملفات رقمية للتستر على قتل مدنيين غير مسلحين بأفغانستان بين عامَي 2010 و2013.
تقرير: القوات البريطانية الخاصة تتلف ملفات للتستر على قتل مدنيين بأفغانستان
تقرير: القوات البريطانية الخاصة تتلف ملفات للتستر على قتل مدنيين بأفغانستان. / صورة: AFP
3 يوليو 2023

أفاد تقرير لصحيفة "ذي تايمز" البريطانية الاثنين، بأن قادة قوات الجوية الخاصة في بريطانيا "SAS" أتلفوا ملفات رقمية للتستر على قتل مدنيين غير مسلحين بأفغانستان بين عامَي 2010 و2013.

وحسب التقرير، فإن قادة القوات الجوية الخاصة أتلفوا البيانات قبل زيارة الشرطة العسكرية الملكية لمقر القوات الخاصة في لندن، في إطار تحقيق في جرائم الحرب، على الرغم من إصدار أوامر بحفظها.

وفقاً للصحيفة، خلص تحقيق أطلقته وسائل إعلام بريطانية إلى أن ثلاثة من أصل أربعة أسراب تابعة لقوات SAS نفّذت 80 عملية قتل خلال وجودها في أفغانستان لمدة 6 أشهر.

وخلال غارة ليلية نُظّمت للقبض على مقاتلي طالبان، قتل جندي بريطاني 35 شخصاً في جولة واحدة.

وكانت عمليات القتل هذه جزءاً من أكثر من 50 حالة حقّقت فيها الشرطة العسكرية الملكية كجزء من عملية تحقيق سُمّي "نورثمور"، وهو تحقيق في جرائم الحرب التي انتهت عام 2017 دون أي ملاحقات قضائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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