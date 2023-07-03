سياسة
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معظمهم أمريكيون.. آلاف السياح يلغون حجوزاتهم في فرنسا بسبب الاحتجاجات
أعلن مدير مكتب السياحة في باريس جان فرنسوا ريال إلغاء آلاف الأجانب حجوزاتهم في فرنسا بسبب الاحتجاجات، خصوصاً من الأمريكيين، ملمحاً إلى احتمالية تأثير تلك الاحتجاجات في دورة الألعاب الأولمبية المحددة إقامتها العام المقبل.
معظمهم أمريكيون.. آلاف السياح يلغون حجوزاتهم في فرنسا بسبب الاحتجاجات
الاحتجاجات في فرنسا وتأثيرها في السياحة. / صورو: AA / Others
3 يوليو 2023

تسببت الاحتجاجات في فرنسا بإلغاء حجوزات من جانب سياح أجانب، لا سيما أمريكيين، وهم فئة من السياح التي تُعتبر مهمة لباريس وفرنسا.

وحسب مدير مكتب السياحة في باريس جان فرنسوا ريال، الذي يشغل أيضاً منصب مدير عام مجموعة "مسافري العالم"، فإنه "إذا استمرت أعمال الشغب هذه فلن يكون الأمر جيداً لصورة فرنسا قبل سنة من الألعاب الأولمبية".

ويرى ريال وجود مخاطر فعلية على صورة فرنسا والموسم السياحي الصيفي، وذلك "حتى إن هدأت الأمور، لأن كثيراً من السياح يرتابون من المخاطر".

ويقول في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: "هذه هي المرة الثانية في ثلاثة أشهُر التي نشهد فيها حوادث خطيرة. سبق أن حصلت أزمة حاويات القمامة التي اندلعت في الربيع خلال المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد، والتي كان لها أثر كارثي. لقد رأينا خلال تلك الفترة موجة من إلغاء آلاف الحجوزات، خصوصاً حجوزات الفنادق".

ويضيف ربال بقوله: "اليوم في باريس، مع أعمال العنف أُلغيَت آلاف الحجوزات. في مطلع يوليو/تموز، اعتقد أن لدينا ما بين 20 و25% من إلغاء الحجوزات في باريس من الزبائن من الخارج، ولن أُفاجأ بأن تكون الأرقام نفسها بالنسبة إلى فرنسا".

ويؤكد أن 15% من إلغاء الحجوزات في باريس من السياح الأمريكيين، بعدما بدت السياحة في فرنسا كأنها "استفادت" من الحرائق في كندا والإضرابات في الولايات المتحدة.

ويوضح ريال بقوله: "في بريتاني وكورسيكا، بالتأكيد يوجد عدد أقل من إلغاء الحجوزات مما هو في العاصمة، ومن الواضح أن ليس كل الأجانب لديهم الحساسية نفسها. لكن هذا لا ينطبق على باريس".

أما عن التخوف بشأن أثر السياحة في كأس العالم للرغبي التي تنطلق في سبتمبر/أيلول في فرنسا، وفي الألعاب الأولمبية خلال سنة، يقول ريال: "لدينا قلق أقل على كأس العالم للرغبي مما هو بالنسبة إلى الألعاب الأولمبية، إلا إذا استمرت أعمال العنف في المدن لفترة طويلة بالطبع".

وبالنسبة إلى التخوف بشأن الأمريكيين والسياح الأساسيين في باريس وفرنسا الذين عادوا للتو إلى أوروبا منذ أزمة كوفيد، قال ريال: "نعم، هذا أمر مأسوي. لقد صدرت توصيات للأمريكيين بتجنب المجيء إلى فرنسا، هذا أمر خطير".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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