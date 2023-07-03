أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية صباح الاثنين توقيف 157 شخصاً ليل الأحد-الاثنين خلال أعمال الشغب المتواصلة لليلة السادسة على التوالي بعد مقتل الشابّ نائل الثلاثاء برصاص شرطي.

وقالت وزارة الداخلية إن الأرقام المؤقتة تشير إلى أن ثلاثة من بين 45 ألف شرطي نُشروا ليلاً أصيبوا، وأن أضراراً لحقت بنحو 350 مبنىً و300 سيارة.

واستهدفت أعمال الشغب أيضاً مركزاً للشرطة وثكنة للدرك.

ومنح الهدوء النسبي حكومة إيمانويل ماكرون فرصة لالتقاط الأنفاس في معركتها لاستعادة السيطرة على الوضع، بعد أشهر قليلة من احتجاجات واسعة النطاق على إصلاح نظام التقاعد الذي لا يحظى بشعبية، وقبل عام من استضافة الألعاب الأولمبية الصيفية.

والأحد دعت جدة نائل إلى وقف أعمال الشغب التي اندلعت في أنحاء البلاد بسبب مقتله.

ومنذ مساء 27 يونيو/حزيران الماضي، ينزل الشبان إلى الشوارع كل ليلة احتجاجاً على مقتل نائل في ضاحية نانتير غرب باريس.

وكان مكتب الادّعاء العامّ الفرنسي أفاد بأن "الشابّ نائل كان يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر الثلاثاء الماضي، عندما وقفته دورية للشرطة".

وأظهر مقطع مصور انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلَي شرطة يحاولان وقف السيارة، قبل أن يطلق أحدهما النار على السائق عندما حاول الانطلاق بها، ما أسفر عن مقتل الشابّ.