دعا الأردن الاثنين إلى تحرك دولي "فوري" لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين شماليّ الضفة الغربية، محذّراً من عواقب التصعيد.

جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي، تعليقاً على العملية التي يشنّها الجيش الإسرائيلي في جنين منذ الفجر.

وذكر البيان أن الأردن يُدين "التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخره العدوان على مدينة جنين صباح اليوم (الاثنين)".

وأفاد بأن الخارجية الأردنية حذرت من استمرار "دوامة العنف"، ودعت المجتمع الدولي إلى "التحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما دعا إلى "وقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية وحمايتها من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".

وأكّد "ضرورة وقف الحملات ضدّ الشعب الفلسطيني، وبشكل فوري"، محذراً من عواقب هذا التصعيد "الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور والعنف".

وطالب البيان بتحرك المجتمع الدولي "بشكل فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة".

الرئاسة الفلسطينية: العملية الإسرائيلية في جنين جريمة حرب

من جانبها ندّدت الرئاسة الفلسطينية بالعملية الإسرائيلية في مدينة جنين.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها، جريمة حرب جديدة بحق شعبنا الأعزل".

وأضاف: "شعبنا الفلسطيني لن يركع ولن يستسلم ولن يرفع الراية البيضاء، وسيبقى صامداً فوق أرضه في مواجهة هذا العدوان الغاشم، حتى دحر الاحتلال ونَيل الحرية".

وقال أبو ردينة إن "الأمن والاستقرار لن يتحققا في المنطقة ما لم يشعر بهما شعبنا الفلسطيني".

وتابع الناطق باسم الرئاسة: "كل هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال ومستوطنوها الإرهابيون لن تحقق الأمن والاستقرار لهم، ما لم يشعر به شعبنا الفلسطيني".

وطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته المخجل والتحرك الجدي لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها بحقّ شعبنا الفلسطيني، ومحاسبتها على كل هذه الجرائم.

الفصائل بغزة: سلوك إسرائيل في جنين يحدّد طبيعة الردّ

وقالت "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة" الفلسطينية في قطاع غزة، إن "استمرار عدوان الجيش الإسرائيلي على مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وسلوكه، يحدّدان طبيعة ردّ المقاومة".

جاء ذلك في بيان أصدرته "الغرفة المشتركة" التي تضمّ الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية بغزة، أبرزها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، الاثنين، تعقيباً على العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على جنين منذ الفجر.

وذكرت الفصائل أن "الغرفة المشتركة في حالة انعقاد دائم لمتابعة العدوان على جنين"، وأن "المقاومة في كل الساحات لن تسمح للعدوّ بالتغول على أهلنا في جنين أو الاستفراد بهم".

ودعت "كل فصائل المقاومة في جنين ومخيمها إلى التكاتف وخوض المواجهة بشكل موحد"، مطالبة الفلسطينيين بالضفة الغربية بتفعيل "المواجهة مع الاحتلال ومساندة جنين وتلقين العدو دروساً قاسية ردّاً على عدوانه".

ومنذ فجر الاثنين استُشهد 7 فلسطينيين في جنين، وأصيب 25 بجراح بينهم 7 مصابين بحالات خطيرة، برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

ويواصل جيش الاختلال الإسرائيلي منذ ساعات الفجر تنفيذ عملية عسكرية في جنين تَخلَّلها اقتحام قوات كبيرة من الجيش وجرافات عسكرية للمدينة من عدة محاور، ومحاصرة المخيم، وقطع الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، فضلاً عن التحليق المكثف للطائرات.

وشهدت عدة مناطق في الضفة الغربية في ساعات الفجر مواجهات مع جيش الاحتلال تنديداً بالعملية العسكرية في جنين.