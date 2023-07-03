في الموصل، ثانية أكبر مدن العراق، تحولت المباني والبنية التحتية والطرق والمعالم التاريخية إلى ركام، خلال السنوات الثلاث التي رزحت فيها محافظة نينوى تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

الشركات التركية قدّمت مساهمات في إعادة إعمار المدينة بمختلف المجالات، بما في ذلك مد جسور حديدية وشبكات صرف صحي وبناء مستشفيات.

فيما تعيد شركتان تركيتان هما "تاف إنشاءات" (TAV İnşaat) و"إنشاءات77" (77 İnşaat)، إعمار مطار الموصل الدولي وتأهيله.

محمد سنان توركان، مدير مشروع المطار بشركة "إنشاءات77"، قال إنهم تسلموا المشروع في سبتمبر/أيلول 2022، وإنهم أولاً أزالوا الأنقاض من المطار المنهار.

وأضاف توركان أن إصلاح المدرج بدأ تقريباً في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيراً إلى أن المطار استقبل منذ مارس/آذار الماضي 3 طائرات من طراز C-130.

وزاد: "خلال عملنا زارنا كل من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، كما أجرى محافظ نينوى نجم الجبوري زيارة للمطار".

المطار حلم الموصل

وذكر توركان أن بناء أقسام مختلفة في المطار، مثل المباني والمرافق الخدمية والمحطة وبرج المراقبة والجدران الخارجية، مستمرّ حتى الآن.

وأوضح أن "شركتَي البناء التركيتين المتخصصتين في بناء المطارات تولّتا عدة مشاريع مماثلة (...) وتؤدّيان عملهما على أكمل وجه".

وزاد: "نهاية عام 2024 ستكون موعداً لاكتمال أعمال إعادة البناء في المطار، وافتتاحه أمام الرحلات المدنية من حول العالم".

وأفاد مدير المشروع: "يُجري القنصل العامّ التركي في الموصل ومحافظ نينوى زيارات منتظمة للمشروع، الجميع يتابع عملنا بحرص لأن هذا المشروع مهمّ للموصل، إنه حلم للمدينة".

وأردف: "أتمنى أن يتحقق (المشروع) وأن ننجز عملنا على أتمّ وجه، هذا سيكون مصدر سعادة لنا".

أولى الرحلات ستكون إلى تركيا

وقال القنصل العامّ التركي في الموصل محمد كوجك صقاللي، إن أول مطار في المدينة بُني في عشرينيات القرن الماضي.

وأشار القنصل إلى أن مطار الموصل الدولي خرج عن الخدمة عام 2014، ومنذ ذلك التاريخ توقفت رحلات الطيران المدنية من وإلى الموصل.

وأضاف: "تبذل الشركتان التركيتان والمهندسون والعمال الأتراك، جهداً كبيراً لاستكمال العمل في أقرب وقت ممكن".

وتابع: "بدورها، وفرت السلطات العراقية أيضاً التسهيلات اللازمة لشركاتنا، أعتقد أن المشروع سينتهي في الوقت المحدد وسيبدأ مطار الموصل توفير خدماته للمواطنين".

كما أعرب القنصل التركي عن أمله في أن تكون أولى الرحلات التي ستُسيَّر، من مطار الموصل، متجهة إلى تركيا.

وقال: "تماماً كما هو الحال في مطار كركوك، نأمل عند افتتاح مطار الموصل أن تُجرِي الخطوط الجوية التركية أول رحلة دولية من إسطنبول إلى الموصل".

وكان صاقاللي قال في وقت سابق من الشهر الماضي، إن الشركات التركية تقدّم الخدمة الأفضل والأكثر أهمية والأنسب تكلفة والأعلى مستوى بالمعايير لإعادة إعمار الموصل، على هامش تفقُّده مواقع بناء لأربع شركات تركية تقدّم خدمات صحية ومواصلات وبنى تحتية في المدينة.