شهدت مدن الخرطوم، يوم الاثنين، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي وقتال في الشوارع بالمدافع والأسلحة الخفيفة.

وأفاد شهود عيان باندلاع اشتباكات عنيفة في محيط سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة جنوبي العاصمة الخرطوم، رد فيها الجيش على قوات الدعم السريع بالمدفعية الثقيلة، ما أجبرها على الابتعاد عن المنطقة العسكرية المهمة.

وسلاح المدرعات من القواعد الاستراتيجية المهمة للجيش في العاصمة الخرطوم التي تحاول قوات الدعم السريع مهاجمتها منذ أيام.

وفي مدينة أم درمان ذكر شهود عيان أن الجيش يواصل تمشيط المدينة مستخدماً الأسلحة الثقيلة والخفيفة، مع إشراك القوات الخاصة لإخراج أفراد الدعم السريع من داخل منازل المواطنين.

وحسب الشهود، شهدت مدينة بحري شمالي العاصمة "معارك طاحنة بين الجيش والدعم السريع"، مع تحليق مكثف للطيران الحربي، تخللها دوي المدافع وتصاعد ألسنة اللهب والدخان في سماء المنطقة.

ولم يصدر تعليق من الجيش السوداني أو الدعم السريع حول استمرار الاشتباكات في مدن الخرطوم وبحري وأم درمان.

وفي السياق ذاته، وجَّه الجيش، يوم الاثنين، قيادات المناطق العسكرية باستقبال وتجهيز المقاتلين المتطوعين إنفاذاً لنداء قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان.

وذكر الجيش في بيان أنه "جرى توجيه الفرق والمناطق العسكرية باستقبال وتجهيز المقاتلين، إنفاذاً لنداء القائد العام للقوات المسلحة للشباب وكل من يستطيع مشاركة القوات المسلحة شرف الدفاع عن كيان وكرامة الأمة السودانية".

وفي 27 يونيو/حزيران الماضي طلب البرهان، خلال خطاب بمناسبة عيد الأضحى، من الشباب السوداني "الانضمام إلى الوحدات العسكرية لنَيل شرف الدفاع عن بقاء الدولة السودانية التي تداعت عليها المؤامرات داخلياً وخارجياً"، على حد تعبيره.

ومنذ أسبوع، تشهد مدن الخرطوم اشتباكات بين الجيش والدعم السريع هي الأعنف منذ اندلاع الحرب بين الطرفين بغرض السيطرة على المواقع الاستراتيجية في العاصمة.

ويتبادل الطرفان اتهامات ببدء القتال أولاً في منتصف أبريل/نيسان الماضي، ثم ارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية لاشتباكات خلَّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 2.2 مليون نازح داخل وخارج إحدى أفقر دو ل العالم، حسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.