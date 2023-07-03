تزامناً مع عيد الأضحى، وتحت أنظار ومسامع السلطات في استوكهولم، عاد اليمين المتطرف الذي يتغذى على عداء الإسلام ليحتل صدارة المشهد عبر البوابة السويدية مجدداً، وذلك بعد إحراق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد استوكهولم الرئيسي. الأمر الذي أجَّج غضب المسلمين حول العالم ودفع الحكومة السويدية مرغمةً لإدانة الحادثة، معتبرةً إياها "عملاً معادياً للإسلام".

حادثة إحراق المصحف هذه، ليست جديدة على السويد ولا على أحزابها اليمينية المتطرفة، فقد سبق للمحرّض اليميني المتطرف المناهض للمسلمين راسموس بالودان، أن أشعل النار في نسخة من القرآن خارج السفارة التركية في استوكهولم في يناير/كانون الثاني الماضي.

وعلى الرغم من افتخار أوروبا المستمر بقيمها الديمقراطية والتنوع واحترام حقوق الإنسان، فإن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً في مدى انتشار الحركات اليمينية المتطرفة في كثير من دول الاتحاد، وباتت أحزاب أقصى اليمين -التي كانت منبوذة ذات يوم- تسير بثبات لتصبح التيار الرئيسي سواء في إيطاليا أو إسبانيا أو فرنسا أو فنلندا، وتخطو بثقة لتصبح كذلك في ألمانيا.

التقرير التالي يقف على أبرز العوامل التي تسهم في صعود اليمين المتطرف في دول الاتحاد الأوروبي والعلاقة بين صعوده، والعداء للإسلام والمهاجرين.

صعود اليمين المتطرف

سجلت السباقات الانتخابية التي شهدتها دول الاتحاد الأوروبي مؤخراً تقدماً ملحوظاً للأحزاب اليمينية المتطرفة التي باتت تحصل على أدوار حكومية إلى جانب الأحزاب اليمينية التقليدية. آخر حالة كانت في اليونان وقبلها في فنلندا، التي بعد ثلاثة أشهر من المفاوضات، أصبح الحزب القومي اليميني المتطرف "الفنلنديون" -الذي بنى إلى حد كبير حملته على أساس أجندة معادية للهجرة ومناهضة لأجندة الاتحاد الأوروبي- عضواً في الحكومة الائتلافية في يونيو/حزيران الماضي.

في أماكن أخرى، تؤمِّن الأحزاب اليمينية المتشددة المزيد من المقاعد البرلمانية والمكاتب الإقليمية. حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، الذي يخضع بالفعل للمراقبة للاشتباه في التطرف اليميني المتطرف، تفوق على الديمقراطيين الاجتماعيين بزعامة المستشار أولاف شولتز، وحقق فوزاً فاصلاً في انتخابات الولايات.

وحسب صحيفة "بوليتيكو"، فإن هذا الاتجاه لم يبدأ بالضبط مع إيطاليا ورئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة جيورجيا ميلوني، فحسب، بل شهد العام الماضي أيضاً سلسلة من النتائج اللافتة للنظر للمتطرفين. وقد يكون هناك المزيد في الطريق، حيث يبدو أن أماكن مثل إسبانيا وسلوفاكيا تستعد للانعطاف يميناً في الانتخابات المقبلة، في وقت ظلت الأحزاب المتطرفة للغاية في السلطة لسنوات في المجر وبولندا.

تأرجُح نحو أقصى اليمين

بينما تتأرجح أوروبا نحو أقصى اليمين، يتوقع خبراء أن تعيد هذه التطورات تشكيل أوروبا بشكل حتميّ، وهو التحول الذي من شأنه أن يؤثر في كل شيء من سياسة المناخ إلى الهجرة، ومن الحرب الثقافية وحقوق الأقليات إلى عداء الإسلام والمسلمين، وفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

من جهته، قال هانز كوندناني، المحلل السياسي الأوروبي في "تشاتام هاوس"، الذي أرجع سبب تصاعد شعبية أحزاب اليمين المتطرف إلى موجة اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا: "كان هناك تقارب بين يمين الوسط واليمين المتطرف خلال العقد الماضي أو نحو ذلك". وأضاف أن هذا التحول "قد تكون له عواقب وخيمة على الاتحاد الأوروبي".

ويقول المحللون إن الأسباب الكامنة وراء هذا الاتجاه تختلف من بلد إلى آخر؛ الهجرة، أو الاقتصاد، أو الحرب في أوكرانيا، من بين دوافع هذا التحول. "في بعض البلدان، يرتبط هذا التحول ارتباطاً وثيقاً بقضية الهجرة. وفي بلدان أخرى يعد طريقةً لإظهار البطاقة الصفراء أو الحمراء للأحزاب الرئيسية في القضايا المتعلقة بالاقتصاد"، وفقاً لما قالته جانيس إمانويليديس، نائبة الرئيس التنفيذي من مركز السياسة الأوروبية، وهو مركز أبحاث مقره بروكسل.

أما بالنسبة إلى كاثرين ثورليفسون، الأستاذة المشاركة في جامعة أوسلو ورئيسة لجنة التطرف التابعة للحكومة النرويجية، فإن هذا الاتجاه ليس جديداً، وإن الهجرة والتشكك في أوروبا هما المحركان الرئيسيان له.

عداءٌ للإسلام

وجد اليمين المتطرف في الإسلام كبش الفداء المناسب، مستغلاً بذلك الخوف من التغيير الثقافي والتهديد المتصوَّر للهويات القومية. بينما خلق العدد المتزايد من المهاجرين واللاجئين المسلمين في أوروبا أرضاً خصبة للمشاعر المعادية للمسلمين التي يروجها المتطرفون.

يغذّي هذا العداء للإسلام إدامة الصور النمطية والمعلومات المضلِّلة وتشويه الحقائق، وغالباً ما يصوَّر الإسلام على أنه دين عنيف وغير متوافق بطبيعته.

في الوقت ذاته، يستهدف قادة اليمين المتطرف الإسلام بشكل دوري في خطاباتهم إلى العامة، من أبرزهم رئيسة الوزراء الإيطالية التي لطالما روّجت من منذ توليها السلطة لنظريات المؤامرة حول أسلمة أوروبا، على الرغم من أن المسلمين لا يشكّلون سوى 4.9% من إجمالي سكان دول الاتحاد الأوروبي.

ويرى مراقبون أن صعود اليمين المتطرف في دول الاتحاد الأوروبي له تداعيات خطيرة على أوروبا نفسها، خصوصاً أنه يهدد القيم الأساسية للتسامح والتعددية الثقافية التي يمثلها الاتحاد الأوروبي. تصاعدت جرائم الكراهية والتمييز والعنف ضد المجتمعات المسلمة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تآكل التماسك الاجتماعي وتعزيز جوٍّ من الخوف وانعدام الثقة.

من جانبه، قارن المحامي رفيق شيكات، مؤسس منصة "الإسلاموفوبيا"، تلك الأعمال بمعاداة السامية في أوروبا في القرن العشرين. وأضاف قائلاً: "العنصرية المعادية للمسلمين تساعد اليوم على إعادة تشكيل المجال السياسي في كثير من بلدان أوروبا، من خلال السماح للجماعات اليمينية المتطرفة بتوسيع جمهورها".