استشهد 8 فلسطينيين وأصيب 80 آخرون في عملية عسكرية إسرائيلية مستمرة في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، بينما استشهد تاسع قرب مدينة البيرة (وسط).

وتحدثت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عن "ارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 8، بينهم 3 شهداء نتيجة القصف، بينما تبقى الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات حرجة". كما أعلنت "استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الرأس عند مدخل (مدينة) البيرة الشمالي".

وأشارت الوزارة إلى إصابة 80 فلسطينياً في العملية الإسرائيلية بمدينة جنين ومخيمها.

وفي بيان منفصل، طالبت الوزارة، المجتمع الدولي "بالتحرك العاجل والفوري من أجل وقف الاعتداء على جنين والسماح لطواقم الإسعاف بالوصول إلى الجرحى ونقلهم، ووقف اعتداءات الاحتلال على مراكز العلاج وطواقم وسيارات الإسعاف".

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) في بيان، إن وصول الطواقم الطبية لعلاج وإخلاء المصابين "تأثر بشكل كبير بسبب الدمار الكبير الذي خلفه قصف طيران الاحتلال على المخيم وإغلاق المداخل المؤدية إلى المخيم بالآليات العسكرية".

وفي بيانات سابقة قالت الجمعية، إن جرافات إسرائيلية اعترضت سيارات الإسعاف التابعة لها داخل مخيم جنين.

وأجلت الجمعية 5 صحفيين حاصرهم الجيش الإسرائيلي داخل منزل في مخيم جنين خلال تغطيتهم للعملية العسكرية التي بدأتها إسرائيل فجر الاثنين.

من جهته، قال تلفزيون فلسطين (حكومي)، إن الجيش الإسرائيلي قصف منزلاً داخل مخيم جنين وجرّف شوارع المخيم بالجرافات.

وأضاف: إن مئات الجنود الإسرائيليين شوهدوا يتنقلون مترجلين على أطراف المخيم، ويتنقلون من منزل إلى آخر عبر إحداث فتحات في الجدران.

بدورها، أعلنت بلدية جنين توقف خدمة المياه في مخيم جنين بعد أن دمّر الجيش البنى التحتية في المخيم.

مواجهات بالضفة

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، الاثنين، في مواقع متفرقة من الضفة الغربية.

ونقل مراسل وكالة الأناضول عن شهود عيان، قولهم إن مواجهات اندلعت على مدخل مدينتي رام الله والبيرة الشمالي (وسط الضفة)، عقب مسيرة نظمها عشرات الفلسطينيين وطلبة جامعات، تنديداً بالعملية العسكرية في مدينة ومخيم جنين.

ووفق الشهود، استخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. بدورهم، رشق الشبان القوات الإسرائيلية بالحجارة، وأشعلوا النار في إطارات مطاطية.

واندلعت مواجهات مماثلة في حي باب الزاوية في مدينة الخليل (جنوب)، وعلى المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم (جنوب)، ومدخل مدينة نابلس الجنوبي.

تواصل الاشتباكات

إلى ذلك، قالت "كتيبة جنين" التي تضمّ عناصر من الفصائل الفلسطينية المسلحة، الاثنين، إنها أوقعت قوات إسرائيلية في كمائن وفجرت مركبة عسكرية بعبوات ناسفة، وإنها ما زالت تخوض اشتباكات بعدة مناطق من مدينة جنين ومخيمها.

وقالت "سرايا القدس" الذراع المسلحة لحركة "الجهاد الإسلامي" المنضوية تحت "كتيبة جنين"، إنه "رداً على العدوان المستمر، وضمن معركة بأس جنين، نفذ مجاهدونا منذ الصباح عدداً من الضربات النوعية في صفوف قوات وآليات الاحتلال".

وأضافت "سرايا القدس" في بيان نشرته عبر قناة "كتيبة جنين" على تليغرام: "تمكن مجاهدونا من تفجير عدد من عبوات طارق1 التي تدخل الخدمة لأول مرة، إذ فُجّرت بجيبٍ (مركبة عسكرية) مصفّحٍ صباح اليوم".

وذكرت أن تفجير المركبة "أدى إلى إعطابها واشتعال النيران فيها ومقتل وإصابة من فيها".

وأشارت إلى أن مقاتليها "يشتبكون مع قوات الاحتلال على أكثر من محور ويمطرونها بصليات (رشقات) كثيفة من الرصاص".

كما كشفت "سرايا القدس" في بيانات لاحقة، عن "إدخال عبوات جديدة للخدمة"، وأنها "أفشلت محاولات تقدّم الجيش الإسرائيلي على أطراف مخيم جنين، وأعطبت عدداً من الآليات وأسقطت طائرة مسيّرة".

وأفادت بأن مقاتليها استهدفوا "قوات خاصة تحصّنت داخل أحد المنازل على أطراف المخيم، وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص والقنابل اليدوية".

على الصعيد ذاته، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، إن "المقاومة الفلسطينية وسرايا القدس تؤدي واجبها لوقف المذبحة الإسرائيلية في جنين".

وأضاف النخالة، في بيان مقتضب: "ما يجري في جنين هو مذبحة يقوم بها العدو ضد الشعب الفلسطيني".

استمرار العدوان

ومن المتوقع أن يستمر العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين "بضعة أيام"، حسب ما أفاد به مصدر إسرائيلي مطلع للأناضول، مساء الاثنين.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "أولاً وقبل كل شيء، هو نشاط محدود، إنه محدود في الوقت، ومحدود في المكان، ويجب أن يكون قصيراً، وآمل أن يكون قصيراً، لبضعة أيام".

وأضاف: "من المفترض أن تقتصر العملية على جنين، هذا هو الهدف الآن، فهي تركز على جنين لأنها أصبحت ملجأ إلى كثير من هؤلاء النشطاء حتى لو نفذوا عمليات معادية في أريحا مثلاً فركضوا إلى جنين".

وتابع المصدر: "إنها مركزة على جنين ونأمل أن تكون محدودة بزمن نتمنى أن تكون ساعات لكن أعتقد أن الأمر سيستغرق أياماً قليلة".

وأشار إلى أن "العملية مرتبطة بتحقيق الأهداف التي وضعها المستوى القيادي الإسرائيلي، وهي اعتقال المسلحين وضرب البنى التحتية التي يستخدمونها".

اجتماع عربي طارئ

أفاد تلفزيون "المملكة" الأردني الرسمي، الاثنين، بانعقاد اجتماع "طارئ" لجامعة الدول العربية، الثلاثاء، لبحث العدوان الإسرائيلي على جنين.

وأشار التلفزيون وفق ما نشره على موقعه الرسمي، نقلاً عن مصدر لم يسمّه، أن الاجتماع ينعقد في تمام الساعة الـ11 من صباح الثلاثاء (8:00 تغ)، على مستوى المندوبين الدائمين.

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة، مهند العكلوك، إن الاجتماع العاجل الذي سيعقد بناء على طلب دولة فلسطين، وبالتنسيق مع الأشقاء في مصر والأردن، سيبحث سبل التحرك الفعال على المستويين العربي والدولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه، وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني"، وفق "المملكة".

من جانبه، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة خلال اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله، لبحث العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، الاثنين، المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على إسرائيل.

وقال عباس: "نجدد مطالبتنا المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال".

وفجر الاثنين، أطلق الجيش الإسرائيلي العملية العسكرية في جنين شمالي الضفة الغربية، وأدت إلى استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة العشرات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن العملية تستهدف غرفة العمليات المشتركة للفصائل ومسلحين فلسطينيين، مشيراً إلى إصابة جندي واعتقال 15 فلسطينياً في العملية.

ووفق شهود عيان فإن طائرات إسرائيلية واصلت في الساعات الأخيرة قصف أهداف في مخيم جنين، بينما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من بعض المنازل.​​​​​​​