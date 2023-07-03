قدّم رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال، الاثنين استقالة حكومته للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي أعاد تكليفه تشكيل حكومة جديدة.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية، إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قبِل استقالة الحكومة وأعاد تكليف ولد بلال تشكيل حكومة جديدة.

وتأتي استقالة الحكومة بعد الانتخابات النيابية والمحلية التي جرت في 13 مايو/أيار الماضي.

وتُعتبر استقالة الحكومة بعد كل انتخابات تقليداً دأبت عليه الأنظمة بموريتانيا رغم أن الدستور لا ينصّ على ذلك.

وتسببت الانتخابات النيابية والمحلية الأخيرة في سجال سياسي، إذ رفضت المعارضة الاعتراف بنتائجها ووصفتها بـ"المزوّرة" وطالبت بإعادتها، لكن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (جهة الإشراف) تتحدث عن "خروقات" تؤكد أنها "لا تمسّ مصداقية العملية الانتخابية".

وأسفرت الانتخابات عن فوز كاسح لحزب "الإنصاف" الحاكم الذي حصد 107 مقاعد من 176 هو عدد مقاعد البرلمان، بينما تقاسمت أحزاب المعارضة وأحزاب أخرى موالية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بقيّة المقاعد بنسب متفاوتة.