بدأ العد التنازلي لأول رحلة للمُسيّرة "عنقاء 3" التي تصنعها شركة "TUSAŞ"، على حين كشفت مصادر في الشركة أن المُسيّرة ستكون قادرة على تأدية مهام التزويد بالوقود جواً، ما يجعلها من أوائل المُسيّرات في تركيا والعالم التي تؤدي هذه الوظائف.

يأتي ذلك بعد أن صرّح صنّاع ومهندسو المُسيّرة " عنقاء-3" في شركة "TUSAŞ" التركية، أنه إضافة إلى ما تتميز به المُسيّرة من خصائص عملياتية، فإنها ستكون قادرة على تأدية مهام ووظائف مرتبطة بتزويد الوقود للطائرات جواً.

وعادة ما تلجأ الطائرات المقاتلة إلى التزوّد بالوقود جواً وتحديداً في المهمات التي تلتزم ساعات طويلة من التحليق ولمديات بعيدة.

وتستخدم تركيا طائرات "بوينغ كيه سي -135" للتزوّد بالوقود جواً، وهذه الطائرات على أهميتها وفاعليتها، إلا أن بصمتها الرادارية المرتفعة، وضرورة الوجود في مناطق آمنة في أثناء عملية التزوّد بالوقود يحدّ من فاعليتها، ويجعل منها هدفاً سهلاً على الجبهة وخلف خطوط العدو.

من هنا تأتي المُسيّرة "عنقاء 3" حلاً لهذه المعضلة عبر استخدامها في عملية التزود بالوقود جواً، وفي المناطق الخطرة مستفيدة من خصائص تصميمها الذي يحدّ من بصمتها الرادارية، ما يجعل من إمكانية التزود بالوقود خلف خطوط العدو في المناطق الخطيرة ممكناً ومخاطره أقل.

ومن المتوقع أن تصل الحمولة القصوى للمسيّرة " عنقاء-3" إلى ما يقرب من 6.5 طن، مع حمولة مفيدة تصل إلى 1.2 طن، بينما من المتوقع أن تصل مدة بقائها في الهواء إلى 10 ساعات، وعلى ارتفاع أقصى يصل إلى 12 ألف متر، وبسرعة قصوى تصل إلى 787 كيلومتراً في الساعة.

وبهذه الخطوة تصبح شركة " TUSAŞ" من أولى الشركات في العالم التي تصنع أنظمة طائرات من دون طيار بهذه الخصائص والوظائف، فحتى هذه اللحظة لم تطرح قضية التزوّد بالوقود جواً ومن خلال المسيّرات كثيراً لدى الشركات الدفاعية العالمية.

وتحتل الطائرات من دون طيار أهمية متزايدة في ساحات المعارك والحروب، وفي الفترة الأخيرة أظهرت الصناعات الدفاعية التركية تطوراً واضحاً في مجال تصنيع وإنتاج الأنظمة المسيّرة التي تستخدمها دول مختلفة حول العالم.