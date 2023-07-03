أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، أن الوزيرة جانيت يلين ستزور الصين خلال الفترة بين 6 و9 يوليو/تموز الجاري، وسط مؤشرات إلى تقدّم دبلوماسي بين البلدين.

وذكرت الوزارة في بيان أن الزيارة ستتطرق إلى عدة قضايا اقتصادية وتجارية، والمضي قدماً بين أكبر اقتصادين عالميين لمواجهة التحديات العالمية.

وأشارت إلى أن زيارة يلين إلى الصين تأتي وفق "توجيهات" الرئيس جو بايدن بعد اجتماعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بهدف تعزيز التواصل والعلاقات بين البلدين.

وستكون يلين ثاني مسؤول بارز من إدارة بايدن، يزور الصين بعد وزير الخارجية أنطوني بلينكن الذي أجرى زيارة إلى بكين يومي 18و19 يونيو/حزيران الماضي.

والتقى بلينكن خلال زيارته الرئيس الصيني الذي كشف بدوره عن تحقيق بلاده وواشنطن "تقدماً في مسار علاقتهما، إضافة إلى توصلهما إلى اتفاقات بشأن بعض القضايا".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة المالية الصينية، زيارة يلين إلى بكين.

وكانت يلين رسمت في أبريل/نيسان الماضي خطوطاً عريضة تشكل مستقبل العلاقات الاقتصادية الأمريكية مع الصين؛ أملاً في الحفاظ على مصالح أكبر اقتصاد عالمي أمام تسارع نمو الاقتصاد الصيني.

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بسبب حرب تجارية ضد الصين.

وظلت العلاقات متوترة منذ ذلك الحين بسبب الصراع على تايوان ومنطاد التجسّس الصيني الذي رصدته الولايات المتحدة في سمائها، في وقت سابق من العام الجاري.