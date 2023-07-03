جدّدت الكويت، الاثنين، دعواتها إلى إيران، لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" نقلاً عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية.

وأكد البيان أن "المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت والثروات الطبيعية فيها مشتركة بينها وبين السعودية ولهما وحدهما حقوق خالصة فيه".

وأضاف أن "الكويت تجدّد دعوتها إلى الجانب الإيراني للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني".

وسبق أن وجهت كل من السعودية والكويت دعوات إلى إيران للتفاوض بخصوص تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، ولم تلبِّ طهران تلك الدعوات، حسب بيان سابق مشترك بين الرياض والكويت.

واكتُشف حقل الغاز المذكور في مياه الخليج عام 1967، ويُعدّ موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، إذ يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش".

وحقل الدرة للغاز، سيوفر ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، مناصفة بين الكويت والسعودية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقعت السعودية والكويت من خلال شركتي "أرامكو لأعمال الخليج" و"الشركة الكويتية لنفط الخليج"، مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة للغاز المشترك بين البلدين.

وبتاريخ 21 مارس/آذار 2022، اتفقت وزارتا الطاقة السعودية والنفط الكويتية في محضر الاجتماع الموقع بينهما، على العمل لاستغلال الحقل الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة.

وأكدت كل من السعودية والكويت حينها حقهما باستغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، واستمرار العمل لإنفاذ ما جرى الاتفاق عليه.

على حين تطالب إيران بما وصفته "حقها الاستثماري" في حقل الدرة للغاز الواقع في مياه الخليج العربي بين السعودية والكويت.