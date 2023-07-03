سياسة
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الخارجية التركية تدين بشدة عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين
أدانت وزارة الخارجية التركية عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين، وعبّرت عن قلقها من تفجّر دوامة من العنف، وقدّمت التعازي للشعب الفلسطيني.
الخارجية التركية تدين بشدة عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين
الخارجية التركية / صورة: AA
3 يوليو 2023

أدانت الخارجية التركية، الاثنين، عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وعبّرت الخارجية التركية في بيان صحفي، عن قلقها العميق من أن يؤدي سلوك جيش الاحتلال إلى "إطلاق دوامة جديدة من العنف"، وجدّدت دعواتها إلى السلطات الإسرائيلية للتحلي "بالحسّ السليم ووقف هذه العمليات".

كما عبّرت الخارجية عن تعازيها للشعب والدولة الفلسطينية "راجيةً الرحمة لإخواننا الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة فجر اليوم الاثنين، استهدف فيها مدينة جنين ومخيمها، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 9، بينهم 3 شهداء نتيجة القصف، على حين تبقى الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات حرجة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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