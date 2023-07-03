اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين على خطة "إصلاح القضاء"، مساء الاثنين، في مطار "بن غوريون" الدولي في مدينة تل أبيب، وسط البلاد، قبل أن تعتقل الشرطة 4 من المتظاهرين.

وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، إن المواجهات اندلعت لدى محاولة الشرطة تفريق المحتجين الذين تجمّعوا داخل صالة المسافرين "ترمينال 3" بالمطار، ما أدى إلى إغلاقها.

ورغم تخصيص الشرطة منطقة للتظاهرة التي أعلنت المعارضة عن تنظيمها في وقت سابق في ساحة قرب صالة المسافرين، إلا أن نحو 7 آلاف متظاهر تجمعوا داخل الصالة وقبل ساعة ونصف الساعة من موعد التظاهرة المتفق عليه، وفق القناة (12) الخاصة.

وبحسب القناة، فقد اختار المحتجون يوماً يشهد ازدحاماً كبيراً في المطار إذ يقلع نحو 90 ألف مسافر.

ونقلت القناة عن يارون كرامر أحد قادة الحركة الاحتجاجية قوله: "الآلاف موجودون حالياً في مطار بن غوريون، الاحتجاج بالتأكيد يرقى إلى مستوى التوقعات، إضافة إلى ذلك، هناك الكثير من الناس في طريقهم إلى المطار".

وفي إشارة إلى عربة مياه عادمة تقف على مقربة من مكان الاحتجاج، أضاف كرامر: "من الصعب أن أتخيّل كيف ستتعامل الشرطة مع مثل هذا العدد الكبير من الناس. أنا أيضاً لا أفهم حقاً كيف يمكن استخدام المياه العادمة في المطار".

ومضى بقوله: "أعتقد أن هذا سيكون حدثاً حاسماً، وإذا كان هناك العديد من الاعتقالات، فستكون هناك زيادة كبيرة في عدد المتظاهرين".

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الشرطة اعتقلت 4 محتجين بعد مواجهات عنيفة داخل صالة المسافرين.

وكان الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو أعلن عزمه طرح مشاريع قوانين الأسبوع المقبل للتصويت في الكنيست ضمن خطة مثيرة للجدل لإصلاح القضاء، وذلك بعدما أعلنت المعارضة في وقت سابق من شهر يونيو/حزيران المنصرم تعليق مشاركتها في المحادثات التي يرعاها الرئيس إسحاق هرتسوغ بعد اتهامها نتنياهو بمحاولة إطالة أمد الأزمة.

وفي 27 مارس/آذار الماضي، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين "إصلاح القضاء"، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت، تجري مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية هرتسوغ، من دون أن تفضي إلى أي نتيجة تذكر.

وتقول المعارضة إن هذه المشاريع "تهدف إلى إضعاف القضاء وخاصة المحكمة العليا الإسرائيلية وتحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية"، وظلت منذ 26 أسبوعاً، تنظم احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة في عموم إسرائيل للمطالبة بوقف هذه المشاريع.