أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تمزيق مواطن عراقي المقيم في السويد نسخة من المصحف، مؤكداً أنه لا حرية في حرق القرآن الكريم ومقدسات الآخرين.

جاء ذلك في كلمة، الاثنين، عقب اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "لا حرية في حرق القرآن الكريم تماماً مثلما أن إحراق كنيسة أو كنيس أو معبد دين آخر ليس حرية".

وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بأمنهم لا يعترفون بالقانون، لكن عندما يتعلق الأمر بمقدسات المسلمين فإنهم يتذكرون فجأة حرية الفكر".

أحداث فرنسا

إلى ذلك، أعرب أردوغان عن أمله ألا تتفاقم أحداث فرنسا وتطول المسلمين والمهاجرين، في إشارة إلى الاحتجاجات الأخيرة في فرنسا على مقتل الشاب نائل (17 عاماً) من الشرطة.

ولفت أردوغان إلى أن العنف يولّد العنف وأن من يزرع الريح يحصد العاصفة.

وقال: "نأمل أن تنتهي الأحداث الأخيرة التي نشعر بالقلق حيالها في أقرب وقت ممكن قبل إراقة المزيد من الدماء وتصاعد دوامة العنف".

وأضاف: "نشعر بالقلق من أن تؤدي هذه الأحداث إلى موجة جديدة من الضغط والترهيب ضد المهاجرين والمسلمين".

المساكن في مناطق الزلزال

داخلياً، صرّح أردوغان، أن عدد المساكن والمنازل القروية التي شُيّدت في مناطق الزلزال جنوبي البلاد بلغت حتى اليوم 180 ألفاً.

وعن أرقام التجارة الخارجية، أعرب أردوغان عن سروره من الأخبار الرائعة بشأن أرقام التجارة الخارجية رغم عطلة العيد التي استمرت 9 أيام.

وأضاف: "أعتقد أننا سنصل إلى هدفنا المتمثل في 265 مليار دولار نهاية العام".