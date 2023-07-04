واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني، عمليته العسكرية على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء حتى فجر الثلاثاء بلغ 9 شبان، فيما أشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن شابّاً آخر استُشهد صباح اليوم، ما يرفع العدد إلى 10، فيما أصيب أكثر من 120 آخرين بجروح.

من جانبها أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافات إلى محيط مخيم جنين، فيما واصلت استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم بالصواريخ وإطلاق النار الكثيف، بعد إرغام مئات المواطنين في المخيم على ترك منازلهم تحت تهديد السلاح.

وأضافت أن أحياء المخيم خصوصاً حيَّي الدمج والحواشين تشهد مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، فيما تُسمع بين فترة وأخرى أصوات انفجارات، وتُشاهَد ألسنة النيران وأعمدة الدخان تخرج من المنازل التي يستهدفها الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال شنّ حملة مداهمات واسعة للمنازل الواقعة على أطراف المخيم، وتنتقل من منزل إلى منزل عبر إحداث ثقوب في جدرانها، فيما تشهد سماء مدينة جنين ومخيمها تحليقاً مكثفاً لطائرات الاحتلال، بخاصة الطائرات المسيرة.

تهجير

في سياق متصل ذكر مسؤول فلسطيني أن نحو ثلاثة آلاف من سكان مخيم جنين غادروا منازلهم منذ بدء الجيش الإسرائيلي الاثنين عملية كبيرة في المنطقة الواقعة بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وصرّح نائب محافظ جنين كمال أبو الرب لوكالة الصحافة الفرنسية بأن "نحو 3000 شخص غادروا المخيم حتى الآن"، مضيفا أن الترتيبات تُتّخَذ لإيوائهم في مدارس وملاجئ أخرى بمدينة جنين.

وقال إن نحو 18 ألف فلسطيني يقيمون في المخيم.

وأكدت المتحدثة باسم وكالة الامم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا) جولييت توما لوكالة فرانس برس أن سكاناً غادروا المخيم.

وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بوقف إسرائيل عن تهجير سكان مخيم جنين.

وقال عباس إن "الجريمة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، المتمثلة بتهجير أهالي المخيم، تُضاف إلى جرائم الاحتلال في تهجيرهم المرة الأولى من أراضيهم التي اقتُلعوا منها عام 1948 وتدمير قراهم ومدنهم، وما ارتُكب بحقهم عام 2002، وما يجري اليوم بحقهم".

ولفت إلى أن "التعامل مع حكومة ا لاحتلال بالمعايير المزدوجة وعدم محاسبتها على جرائمها السابقة بحقّ شعبنا، يشجّعها على ارتكاب مزيد من هذه الجرائم".