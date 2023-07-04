سياسة
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اقتحام جنين.. رفض تركي وعربي للعدوان والجامعة العربية تجتمع اليوم
أدانت تركيا العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية، كما ندّدت دول عربية بالهجوم الغاشم الذي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 10 فلسطينيين، فيما دعت الجامعة العربية إلى اجتماع طارئ اليوم.
اقتحام جنين.. رفض تركي وعربي للعدوان والجامعة العربية تجتمع اليوم
رفض تركي وعربي لاقتحام جنين / صورة: AA
4 يوليو 2023

رفضت تركيا ودول وهيئات عربية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، فيما أعلنت الجامعة العربية عن اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء لبحث تداعيات الاعتداء.

جاء ذلك في بيانات رسمية منفصلة، ندّدت بتلك العملية العسكرية الإسرائيلية التي أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، فيما استُشهد عاشر قرب مدينة البيرة (وسط).

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العملية تستهدف غرفة العمليات المشتركة للفصائل ومسلحين فلسطينيين، مشيراً إلى إصابة جندي إسرائيلي واعتقال 15 فلسطينياً في العملية.

وردّاً على تلك العملية قررت القيادة الفلسطينية الاثنين، وقف جميع الاتصالات مع إسرائيل واستمرار وقف التنسيق الأمني معها، وتقنين العلاقات مع الإدارة الأمريكية.

تنديد تركي ودعوة لوقف هذه الأعمال

وقالت وزارة الخارجية التركية إنها "تُدين بشدة" اقتحام القوات الإسرائيلية اليوم مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأعربت الخارجية التركية عن قلقها من أن يؤدّي التوتر الحالي في المنطقة إلى إطلاق موجة جديدة من العنف والهجمات، مجددة دعوتها السلطات الإسرائيلية إلى ضبط النفس ووقف مثل هذه الأعمال.

وقدّمَت الخارجية التركية تعازيها للحكومة الفلسطينية وشعبها، متمنية الرحمة من الله لمن فقدوا أرواحهم والشفاء العاجل للمصابين.

تنديد عربي واجتماع طارئ

أدانت الخارجية القطرية بأشدّ العبارات تكرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين، محذّرة من "تلاشي فرص السلام واتساع دائرة العنف بسبب التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما أدانت الخارجية الإماراتية "الاعتداءات" الإسرائيلية على جنين، وشدّدَت على "ضرورة الوقف الفوري للحملات المتكررة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني وعدم توسيع دائرة العنف".

وطالبت الخارجية المصرية في بيان إدانة للاعتداءات الإسرائيلية، بـ"تَدخُّل الأطراف الدولية الفاعلة لوضع حدّ لتلك الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذى تزداد معاناته يوماً بعد يوم".

ودعت الخارجية الأردنية إلى تَحرُّك دولي "فوري" لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين، محذرة من عواقب التصعيد.

فيما أعربت الخارجية العمانية عن استنكارها للاعتداءات الإسرائيلية، مشدّدة على أهمية تَحمُّل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الشأن.

وأدانت الخارجية التونسية تلك العملية الإسرائيلية، مؤكدةً "رفضها القاطع للاعتداءات الوحشية والممارسات الممنهجة لسلطة الاحتلال في حق ال شعب الفلسطيني الشقيق".

على مستوى الهيئات والمنظمات العربية، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، العملية العسكرية.

ووصفت منظمة التعاون الإسلامي ما فعلته إسرائيل بجنين بأنه "جريمة نكراء"، فيما أكّد مجلس التعاون الخليجي "ضرورة التحرك الدولي الفوري والعاجل لوقف هذه الاعتداءات الوحشية والممارسات القمعية، من قوات الاحتلال الإسرائيلية".

في حين طالبت الجامعة العربية مجلس الأمن بالتدخل للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، وقررت عقد اجتماع "طارئ" اليوم الثلاثاء، لبحث العدوان الإسرائيلي على جنين.

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة مهند العكلوك، إن الاجتماع العاجل الذي سيُعقَد بناءً على طلب فلسطين، وبالتنسيق مع مصر والأردن، سيبحث سُبُل التحرك الفعال على المستويين العربي والدولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي.

ومنذ أكثر من عام يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات بالضفة الغربية تتركز في مدينتَي نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين، ترافقها عادة مواجهات بين الطرفين وتبادل إطلاق للنار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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