سياسة
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شيمشك: أردوغان بالإمارات بعد أسبوعين لتوقيع اتفاقيات ثنائية شاملة
صرّح وزير المالية التركي محمد شيمشك، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان سيُجرِي زيارة للإمارات بعد أسبوعين، يوقّع خلالها على اتفاقيات ثنائية شاملة بين البلدين.
شيمشك: أردوغان بالإمارات بعد أسبوعين لتوقيع اتفاقيات ثنائية شاملة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإماراتي محمد بن زايد / صورة: AA
4 يوليو 2023

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيُجرِي زيارة للإمارات بعد أسبوعين، يوقّع خلالها على اتفاقيات ثنائية شاملة بين البلدين.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب اجتماع الحكومة التركية برئاسة أردوغان مساء الاثنين، تعليقاً على الزيارة التي أجراها برفقة جودت يلماز نائب الرئيس للإمارات قبل أسبوعين.

وأوضح شيمشك أن التنسيق يجري من خلال وزارته، مشيراً إلى أنهم قطعوا شوطاً طويلاً في العمل الفني الخاص بالاتفاقيات.

وأضاف: "سنكمل العمل في الأسبوعين المقبلين، ومن المحتمل أن يزور رئيسنا الإمارات بعد ذلك".

وتابع: "من الناحية الفنية أحرزنا تقدماً كبيراً، ومن المحتمَل وجود اتفاق إطاري شامل".

وذكر شيمشك أن زيارة الإمارات كانت مثمرة للغاية، إذ التقى الوفد التركي رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، ونائبه منصور بن زايد.

وأشار إلى استمرار الوفود التركية والإماراتية في العمل معاً طوال فترة عطلة عيد الأضحى، لافتاً إلى أن وفوداً كبيرة من الإمارات ستصل إلى تركيا الأسبوع المقبل.

وأضاف: "مع اكتمال الأعمال سيُرسَم إطار عمل زيارة الرئيس أردوغان للإمارات".

ووقّع البلدان في مارس/آذار الماضي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، التي ستشكّل محطة تاريخية متقدمة ضمن مسيرة العلاقات النوعية، وحقبة في مسار التعاون المشترك نحو مجالات أرحب.

وشهد التوقيع حينها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال قمة عقداها عبر تقنية الاتصال المرئي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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