سياسة
2 دقيقة قراءة
اتهمت أوكرانيا.. روسيا تعلن اعتراض مُسيَّرات في سماء موسكو
اتهم رئيس بلدية موسكو أوكرانيا بتنفيذ هجوم جديد بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية ومحيطها، جاء ذلك بعد إعلان روسيا اعتراض ثلاث طائرات مسيرة على الأقل في سماء منطقة موسكو وواحدة في منطقة كالوجا المجاورة.
اتهمت أوكرانيا.. روسيا تعلن اعتراض مُسيَّرات في سماء موسكو
روسيا تعلن اعتراض مسيَّرات في سماء موسكو  / صورة: AA
4 يوليو 2023

قالت أجهزة الطوارئ في روسيا إن ثلاث طائرات مسيرة على الأقلّ اعتُرضت في سماء منطقة موسكو في وقت مبكر الثلاثاء، وواحدة في منطقة كالوجا المجاورة.

ونقلت وكالة تاس عن مصدر بهذه الأجهزة قوله: "وفقاً للمعلومات المبدئية، اتجهت ثلاث طائرات مسيرة نحو موسكو في أوقات مختلفة".

وأفادت وكالة الإعلام الروسية بأن طائرتين مسيرتين أُسقطتا بالقرب من قرية فالويفو. وتبعد القرية عن الكرملين نحو 30 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي. وكانت إحداهما في منطقة كالوجا المتاخمة لمنطقة موسكو.

وذكرت أن طائرة مسيرة أخرى أُسقطَت في منطقة بلدة كوبينكا، على بعد نحو 63 كيلومتراً من غرب موسكو. وتوجد قاعدة جوية روسية بالقرب من كوبينكا.

وحسب المعلومات المبدئية، لم تقع إصابات أو أضرار.

من جانبه قال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو، إن أوكرانيا نفّذَت هجوماً جديداً بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية ومحيطها، الأمر الذي عطّل حركة الطيران في مطار فنوكوفو.

وكتب سوبيانين على قناته بتطبيق تيليغرام: "في الوقت الراهن تصدّت قوات الدفاع الجوي للهجمات".

وأضاف: "دُمّرت الطائرات المسيرة المرصودة كافة".

وذكر أن الهجوم لم يسفر عن قتلى أو إصابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us