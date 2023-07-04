قالت أجهزة الطوارئ في روسيا إن ثلاث طائرات مسيرة على الأقلّ اعتُرضت في سماء منطقة موسكو في وقت مبكر الثلاثاء، وواحدة في منطقة كالوجا المجاورة.

ونقلت وكالة تاس عن مصدر بهذه الأجهزة قوله: "وفقاً للمعلومات المبدئية، اتجهت ثلاث طائرات مسيرة نحو موسكو في أوقات مختلفة".

وأفادت وكالة الإعلام الروسية بأن طائرتين مسيرتين أُسقطتا بالقرب من قرية فالويفو. وتبعد القرية عن الكرملين نحو 30 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي. وكانت إحداهما في منطقة كالوجا المتاخمة لمنطقة موسكو.

وذكرت أن طائرة مسيرة أخرى أُسقطَت في منطقة بلدة كوبينكا، على بعد نحو 63 كيلومتراً من غرب موسكو. وتوجد قاعدة جوية روسية بالقرب من كوبينكا.

وحسب المعلومات المبدئية، لم تقع إصابات أو أضرار.

من جانبه قال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو، إن أوكرانيا نفّذَت هجوماً جديداً بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية ومحيطها، الأمر الذي عطّل حركة الطيران في مطار فنوكوفو.

وكتب سوبيانين على قناته بتطبيق تيليغرام: "في الوقت الراهن تصدّت قوات الدفاع الجوي للهجمات".

وأضاف: "دُمّرت الطائرات المسيرة المرصودة كافة".

وذكر أن الهجوم لم يسفر عن قتلى أو إصابات.