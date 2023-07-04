سياسة
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بعد تضييق تويتر على المغردين.. ميتا تطلق تطبيق ثريدز للتدوينات المصغرة
أعلنت شركة ميتا إطلاق تطبيق جديد للتدوينات المصغرة تحت اسم ثريدز، اعتباراً من يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أيام من إعلان شركة تويتر سقفاً لعدد التغريدات التي يمكن لكل مستخدم رؤيتها على شبكة التواصل الاجتماعي.
بعد تضييق تويتر على المغردين.. ميتا تطلق تطبيق ثريدز للتدوينات المصغرة
 ميتا تعتزم إطلاق تطبيق للتدوينات المصغرة تحت اسم ثريدز / صورة: AA
4 يوليو 2023

تعتزم ميتا بلاتفورمز إطلاق تطبيق للتدوينات المصغرة تحت اسم "ثريدز"، بعد أيام من إعلان الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك سقفاً بصورة مؤقتة لعدد التغريدات التي يمكن لكل مستخدم رؤيتها على شبكة التواصل الاجتماعي.

وأُدرجَ ثريدز، وهو تطبيق للنصوص تابع لإنستغرام، على متجر التطبيقات على أجهزة شركة أبل، مع ملحوظة تشير إلى أنه سيكون متاحاً للتثبيت على الأجهزة اعتباراً من يوم الخميس، وسيسمح للمستخدمين بمتابعة الحسابات التي يتابعونها على إنستغرام والاحتفاظ باسم المستخدم نفسه.

يأتي الإطلاق بعد أن أعلنت تويتر قائمة من القيود على استخدام التطبيق، منها الحاجة إلى حسابات موثقة لاستخدام "تويت ديك".

ولم تردّ ميتا حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق على إطلاق مماثل على متجر التطبيقات لهواتف أندرويد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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