أطلقت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق في الجزائر، تطبيقاً هاتفياً للتعريف بتاريخ البلاد خلال فترة الاستعمار الفرنسي. جاء ذلك بالتزامن مع احتفالات الذكرى الـ61 للاستقلال التي تقام تحت شعار "جزائر الانتصارات.. مكاسب وإنجازات".

وحسب الإذاعة الجزائرية، يسمح التطبيق الذي يحمل اسم "تاريخ الجزائر 1830-1962" بالاطلاع على مراحل التاريخ الوطني ومعطياته في الفترة 1830-1962 من خلال الهاتف الذكي، بمنهجية وأسلوب راقٍ ومبسَّط.

وقالت الإذاعة إن "المنصة الرقمية ستكون واجهة للجزائر من خلال محتوى تاريخي ذي دلالات رمزية تعكس التاريخ المجيد للجزائر وحضارتها، وذلك تحت إشراف أساتذة باحثين وأكاديميين مختصين".

وأضافت: "يهدف التطبيق إلى الاسهام في نقل قيم ثورة 1 نوفمبر/تشرين الثاني 1954 عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي جرى المضيّ قدماً للوصول إليها في عالم الرقمنة من خلال مشروع المنصة الرقمية (جزائر المجد) التي أُطلقَت عام 2022 وتطبيق الهاتف المحمول لـ(تاريخ الجزائر 1830-1962) الذي يُعتبر حاوية للذاكرة الوطنية ومرجعية تاريخية وعلمية وأكاديمية".

وقال وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، إن "التطبيق "كل متكامل حول حلقات تاريخنا الوطني، استُخدمت فيه تكنولوجيات حديثة للمعلومة والاتصال حتى نُوفِي للشهداء حقّهم والتاريخ الوطني حقه، عبر إيصاله إلى الأجيال الصاعدة".

وأضاف أن مثل هذا الإنجاز يهدف إلى "صون تاريخنا الوطني بطريقة تقتضيها التكنولوجيا الحديثة لتمكين شبابنا من اكتساب معارف وثقافة تاريخية صحيحة".