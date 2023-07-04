سياسة
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تركيا ومصر تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء
أكّدت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة والقاهرة اتفقتا على رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، تنفيذاً للقرار الذي اتخذه رئيسا البلدين.
تركيا ومصر تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء
تركيا ومصر تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء / صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
4 يوليو 2023

أعلنت وزارة الخارجية التركية الثلاثاء، رفع العلاقات الدبلوماسية مع مصر إلى مستوى السفارات.

وقالت الوزارة في بيان: "تعلن الجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية عن رفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوى السفارات".

وأشارت إلى أن تركيا "رشحت السفير صالح موتلو شين سفيراً لها في القاهرة، فيما رشحت مصر عمرو الحمامي سفيراً لها لدى أنقرة".

وحسب البيان، فإن رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يأتي تنفيذاً للقرار الذي اتخذه رئيسا البلدين.

وقالت إن الخطوة "تهدف إلى إعادة العلاقات بين البلدين وتعكس الإرادة المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية بما يتماشى مع مصالح الشعبين التركي والمصري".

كان وزير الخارجية المصري سامح شكري زار تركيا رسمياً في شهر نيسان/أبريل الماضي، إذ التقى نظيره وزير الخارجية التركي السابق مولود جاوش أوغلو، واتفقا على إطار زمني بشأن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين.

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وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك، إن "جهوداً تُبذَل على مستوى مؤسسات البلدين لتناول أوجه العلاقات كافة والاستجابة لرغبة البلدين لتعظيم الاستفادة من هذه العلاقات وتوسيع رقعتها سياسياً واقتصادياً وثقافياً على أرضية راسخة من العلاقات التاريخية".

وأضاف: "اتفقنا على استمرار الوتيرة السريعة الحالية في التواصل لمزيد من التفاهم والاتفاق على الخطوات التي تتطلب منا اتخاذها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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