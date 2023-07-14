يحيي الأتراك الذكرى السابعة للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي نفذها عناصر من تنظيم كولن الإرهابي في 15 يوليو/تموز 2016 مستحضرين الكيفية التي تصدى فيها الشعب لهذه المحاولة، في مواقع ومدن عدة على رأسها مدينة إسطنبول وتحديداً على جسر البوسفور الذي شهد أهم ملاحم ليلة الخامس عشر من تموز.

كان إيرول أولتشوك وابنه عبد الله طيب من أوائل الشهداء الذين سقطوا على بوابة الجسر من الطرف الآسيوي بعد محاولتهم إقناع عناصر التنظيم الإرهابي بوقف حراكهم الانقلابي، ليرحل بعد عقدين من العمل المحترف في المجال الإعلامي والسياسي، لعب فيها دوراً مهماً في العمل الإعلامي السياسي في تركيا، عبر دور ريادي في بناء صورة وسردية حزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب أردوغان الذي امتدت علاقتهم الشخصية والعملية لأكثر من عشرين عاماً.

حياة القرية والبدايات

ولد إيرول عام 1962 لعائلة مكونة من ستة أفراد، من أصول شركسية، استقر جده الأكبر برفقة ابنه موسى في بداية القرن التاسع عشر في قرية مجدية كافاك في ولاية جوروم وسط منطقة البحر الأسود إلى جوار أقربائهم من الشركس الذين شكلوا النسبة الأكبر من سكان القرية، التي جاورتها قرى علوية وكردية وتركمانية، ما جعل من هذه المنطقة نموذجاً للتنوع الاثني في تركيا.

فجد إيرول كان يلقب "موسى الكردي" نتيجة لإتقانه وتعلم اللغة الكردية، هذا التنوع الثقافي والاثني ترك أثره لاحقاً في الطفل إيرول الذي لم تحرمه صغر القرية ومحدودية مجالها من أخذ صورة عن مكونات المجتمع التركي كافة.

تزوج والد إيرول دورسون من ابنة القرية آسيا، وأنجب منها ابنتين وأربعة من الأبناء، رحلت الشقيقة الكبرى لإيرول بطريقة مأساوية بعمر السابعة بعد أن أطلقت النار على نفسها خلال اللعب بسلاح ناري، على حين توفي شقيقه الآخر بعمر 7 شهور.

بدأ إيرول حياته كبقية أبناء القرية بالعمل في الرعي والزراعة، وفي عام 1966 افتتح لأول مرة مدرسة ابتدائية في القرية، التحق شقيقه الأكبر يلماز بمقاعد الدراسة، وعلى الرغم من عدم وصول إيرول للسن الذي يؤهله للدراسة إلا أنه رافق أخاه وتمكن من تعلّم القراءة والكتابة من دون أن يكون مسجلاً بشكل رسمي في المدرسة.

بعد تعلّم القراءة والكتابة انتقل إيرول برفقة شقيقه أردوغان للالتحاق بدروس حفظ القرآن الكريم في مركز المدينة، وبعد إنهاء الدراسة الابتدائية كان من الواجب على إيرول وشقيقه أردوغان الانتقال إلى الدراسة المتوسطة والإقامة خارج القرية، ما صعّب المهمة على عائلة أولتشوك التي اضطرت لاحقاً إلى الانتقال من القرية إلى مركز المدينة.

عرف إيرول بين زملائه باطلاعه وحبه للمطالعة، كما بدأت تظهر علامات موهبته واهتمامه بالفنون والرسم، كما بدا بالانخراط أكثر في الشأن العام عبر النشاط في " اتحاد الطلبة الأتراك الوطني- MTTB" وجمعية الاكنجيلار " Akıncıları".

تزامن نشاط إيرول العام مع حالة من الاستقطاب الحاد والمواجهات العنيفة بين أنصار اليمين واليسار امتدت على مدار سنوات السبعينيات وبداية الثمانينيات، وبلغت ذروتها بما عرف بـ" أحداث تشوروم" بين شهري مايو/أيار ويوليو 1980، هذا الأمر دفع والد إيرول للعودة مجدداً إلى القرية بعد أن خشي على أبنائه من تبعات نشاطهم السياسي وتوتر الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد التي بلغت ذروتها مع انقلاب سبتمبر/أيلول 1980.

إسطنبول: العبور والقدر

من أوائل الكتب التي أسرت قلب إيرول بعد تعلمه القراءة والكتابة، كتاب "رحلة إلى إسطنبول" المصور، الذي يتناول قصة طفل انتقل إلى إسطنبول ويسعى إلى استكشاف المدينة عبر الحوار مع والده، لم يقرأ إيرول الكتاب فقط بل حفظ أغلب مقاطعه، ليعيش المدينة في خياله.

نظر إيرول إلى إسطنبول كمدينة الحلم والخلاص، يروي صديق طفولته أونال جونغوردم أن إيرول دائماً ما كان يردد أمامهم أنه " يوماً ما سيذهب إلى إسطنبول ويقطع جسرها، وبعد ذلك سيجلب أصدقاءه إلى جواره".

وفي عام 1982، أنهى إيرول الدراسة الثانوية واجتاز اختبارات القبول ونجح بالحصول على مقعد في جامعة إسطنبول في قسم الفنون وتاريخها، ليكون وفقاً لشقيقه جواد أول شخص في القرية ينجح بدخول جامعة إسطنبول، برزت العوائق المادية مجدداً في وجه إيرول الذي لم يملك حتى مصروف الطريق، وجاء الفرج من خلال أحد الخيّرين في القرية الذي تكفل بجزء من مصروف الطريق.

وصل إيرول إلى إسطنبول وتنقل بين أحيائها التاريخية، وصف لاحقاً اللحظات الأولى له في إسطنبول قائلاً: "كنت دائماً ما أشعر بالفضول تجاه إسطنبول وتحديداََ مضيقها، لن أنسى المرة الأولى التي رأيت ومررت فيها من خلال المضيق".

لم تكن تجربة إسطنبول سهلة على إيرول فالمصاعب المادية ظلت تلاحقه، ما دفعه للعمل والدراسة والعيش متقشفاً، لكنها من جانب آخر فتحت أمامه آفاقاً جديدة للتعرف على مساحات جديدة للعمل، وشبكة واسعة من المعارف والشخصيات، وخاصة مع تزايد حضور التيار المحافظ ومؤسساته في الحياة العامة في تركيا.

في عالم الدعاية والسياسة

حافظ إيرول خلال فترة دراسته الجامعية على اتصال مع عالم الدعاية والإعلام، فخلال دراسته الجامعية عمل في عدد من المؤسسات ووكالات الإعلام والدعاية. وفي عام 1987 بعد تخرجه في الجامعة أسس برفقة صديقه يوسف يلماز شركة "SLAYT" للدعاية، وبعد عام أسس وكالة أخرى للدعاية والإعلام حملت اسم " REKPA". تركزت أعمال إيرول في هذه الفترة على القطاع الخاص والتجاري.

وفي عام 1989، دخل إيرول لأول مرة إلى مجال الدعاية السياسية من خلال صديقه محمد علي شاهين الذي كان مرشحاً لرئاسة بلدية كوتشوك تشيكمجه عن حزب الرفاه، لم ينجح شاهين في الانتخابات لكن إيرول حافظ على نشاطه وعمله في المجال السياسي، إذ تعرف في هذه الفترة لأول مرة على القائد التاريخي لحركة الملي غروش نجم الدين أربكان.

وفي عام 1993، أسس إيرول شركة "Arter" التي سيكون لها دور رائد في مجال الدعاية السياسية والإعلامية في تركيا، وفي العام ذاته التقى لأول مرة رجب طيب أردوغان الذي كان يتولى رئاسة حزب الرفاه في ولاية إسطنبول، وفي الانتخابات المحلية عام 1994 عاد إيرول للعمل مجدداً مع صديقه محمد علي شاهين الذي ترشح هذه المرة لرئاسة بلدية الفاتح في مدينة إسطنبول. أدار إيرول حملة انتخابية توجت بنجاح شاهين بالانتخابات لكن الاعتراضات على النتائج حالت دون فوزه.

وخلال عمله في الحملة الانتخابية لشاهين، ساند واحتك مع الحملة الانتخابية لرجب طيب أرودغان الذي ترشح لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى ونجح بالفوز بالمنصب لاحقاً، هذه التجربة كانت بداية رحلة جمعت إيرول بأردوغان واستمرت لسنوات طويلة.

وبعد الانتخابات المحلية، تولى إيرول وظيفة جديدة في شركة مواصلات إسطنبول، وبعد عامين من العمل الناجح انتقل للعمل إلى جوار أردوغان كمستشار إعلامي، وهو دور حافظ عليه حتى خلال الفترة التي سجن فيها أردوغان.

خلال هذه الفترة تلقى إيرول عرضاً لتولي الدعاية الانتخابية لحزب الطريق القويم برئاسة تانسو تشيلر، تردد إيرول في قبول العرض لاعتبارات عديدة على رأسها التزامه الشخصي والمهني مع أردوغان الذي لا يزال في سجنه.

هذا الأمر دفعه لطلب رأي أردوغان أو بالأحرى موقفه من العرض المقدم، رد أردوغان الذي بدأت أفكار تأسيس حزب جديد تسيطر عليه": اقبل هذا العمل، فنحن بحاجة إلى الخبرة الناتجة عنه وتعلم كيفية أداء هذه الأعمال لأنها سوف تفيدنا فيما نخطط له".

وهكذا تولى إيرول الدعاية الانتخابية لحزب الطريق القويم، ما أتاح له التعرف على وجه تركيا المظلم في تلك المرحلة، ويقترب أكثر من رغبات الناخب التركي وحاجته إلى التغيير والتخلص من تركة التسعينيات المريرة، والأهم اكتساب تجربة جديدة في العمل على مستوى تركيا وإدارة حملة انتخابية لحزب كبير.

مع أردوغان في تأسيس العدالة والتنمية

في يوليو 1999، خرج أردوغان من سجنه وبدأ مع رفاقه رحلة الإصلاح والتغيير من داخل حزب الفضيلة التي لم تنجح فاتحة المجال أمام تأسيس حزب جديد. تفاعل إيرول عن قرب مع تطورات الوضع السياسي في الحزب، وبعد أن حسم الرئيس أردوغان ورفاقه عمل إيرول ووكالته الإعلامية على بناء هوية الحزب البصرية ومقولاته السياسية.

جرى في ذلك الوقت تداول عدد من الأسماء المقترحة للحزب الجديد: كالحزب الشاب، والحزب الأبيض، وحزب النهضة الوطني، والأفق الجديد وغيره. وفي النهاية اتفق على اسم "AK" أي أبيض كاختصار لكلمتي العدالة والتنمية، وبذلك يكون الاسم الكامل هو حزب العدالة والتنمية، والاسم المختصر "الحزب الأبيض" بينما اختيرت اللمبة شعاراً للحزب.

يسرد إيرول الأسباب التي دعتهم لهذا المسمى والشعار، مرجعاً ذلك إلى حالة الظلام التي سادت في تسعينيات القرن الماضي، إذ انتشر الفساد السياسي والمالي في مؤسسات الدولة، ونشطت المنظمات الإجرامية وزادت فاعليتها وتشابكت علاقتها مع عالم الأعمال والسياسة، بينما اشتدت الأزمة الاقتصادية ووصلت إلى الانهيار.

هذه الأسباب وغيرها كونت صورة ظلامية حول النخب والأحزاب القائمة، لتدفع الناخب التركي باتجاه البحث عن خيار بديل، وهو ما شكله حزب العدالة والتنمية الذي دخل الانتخابات بصفحة بيضاء، بينما دخلتها الأحزاب التركية الأخرى محملة بأعباء حقبة التسعينيات.

استمر إيرول وشركته "ARTER" في تولي مسؤولية الحملات الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، مؤدياً دوراً مهماً في معادلة فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات واستمرار قيادته لتركيا، وذلك عبر قراءة الشارع والواقع السياسي بصورة ذكية وعكسه على شعارات الانتخابات كما هو الحال في الحملة الانتخابية للرئيس أردوغان عام 2014، والتي عدت من أنجح الحملات الانتخابية، وسبق الحملة محاولة اغتيال معنوي للرئيس أردوغان، في ذلك الوقت ركز إيرول على بناء حملة انتخابية جديدة تركز على صد الهجوم على شخصية الرئيس، وفي هذا الوقت ظهرت أغنية " DOMBRA" الشهيرة، التي قدمها إيرول لأردوغان وحزب العدالة والتنمية، وبعد تردّد وتداول اعتمدت الأغنية التي تحولت إلى أهم إنتاجات الدعاية الانتخابية للعدالة والتنمية.

على طريق الشهادة

يروي أونال جونغوردم الأيام التي كان تُوزع فيها الأدوار لتمثيل الأعمال المسرحية المدرسية والكيفية التي كان يحرص فيها إيرول على تأدية دور الشخص الذي يقتل فداءً للوطن، سنوات مرت وتحول الدور المسرحي إلى حقيقة.

في الوقت الذي تحرك فيه عناصر تنظيم غولن الإرهابي ليلة الخامس عشر من تموز 2016، كان إيرول في منزله في الشق الآسيوي من مدينة إسطنبول، تواصل بعدها مع شقيقه جواد الذي حضر في قريته الأصلية في مدينة تشوروم – حاول جواد إقناعه سابقاً بالقدوم معه لكن إيرول فضّل البقاء في إسطنبول على أن يلتحق به لاحقاً- طلب جواد من شقيقه الاطمئنان على عائلته في منطقة أسكودار.

تجهّز إيرول للنزول فيما طلب من ابنه البكر عبد الله طيب البقاء رفقة إخوته، وهذا ما رفضه عبد الله طيب قائلاً" أينما تكن فأنا هناك" تقبل إيرول إصرار ابنه ومضى إلى منزل شقيقه جواد متفقداً أحواله ومنه انتقل إلى مدخل جسر البوسفور من الطرف الآسيوي.

تقدم إيرول جموع المتظاهرين محاولاً إقناع عناصر تنظيم غولن الإرهابي بترك أسلحتهم، لكن رصاص أسلحتهم كان أسرع من كلمات إيرول الذي سقط شهيداً، ومن دون تردد هرع ابنه عبد الله لإسعاف والده لكن الرصاص عاجله هو الآخر، نقل جثمان إيرول وابنه إلى مستشفى حيدر باشا نومانيه في منطقة كادي كوي.

وبعد صلاة ظهر يوم 17 تموز وبحضور الرئيس أردوغان، أقيمت صلاة الجنازة على إيرول وابنه والصحفي مصطفى جمباز في مسجد كلية الإلهيات في جامعة مرمرة في منطقة أسكودار، لم يتمالك الرئيس أردوغان دموعه في وداع رفيق دربه ونجله بعد رحلة امتدت لأكثر من عشرين سنة من العمل والصداقة.

تركيا تخلّد ذكرى أبطالها

بعد عشرة أيام من فشل المحاولة الانقلابية، اتخذت الحكومة التركية قراراً بتغيير اسم جسر البوسفور إلى جسر شهداء 15 تموز تخليداً لذكرى الشهداء الذي سقطوا خلال مواجهة عناصر تنظيم غولن الإرهابي، فعلى أبواب الجسر سقط 34 شهيداً من أصل 251 شهيداً سقطوا خلال التصدي للمحاولة الانقلابية، بينما كرّم إيرول وابنه كأبطال، وأُطلقت أسماؤهم على مجموعة من المعالم والمواقع في مختلف أنحاء تركيا.

شق إيرول حياته وطريقه مازجاً بين بساطة الدرويش، وهمة المقاتل، ليتمكن ابن القرية المعدم من الوصول إلى قمة مجاله في الدعاية والإعلام. كما مثّلت حياة إيرول تكثيفاً لحكاية وسردية تيار سياسي سعى إلى تحقيق آمال وطموحات الملايين من الأتراك بغد أفضل.

وفي يوليو من عام 2018، أصدر القضاء التركي أحكاماً بالمؤبد على 72 عنصراً من تنظيم غولن الإرهابي الذين حضروا على جسر شهداء 15 تموز في إسطنبول، من ضمنهم 12 متهماً بقتل إيرول أولتشوك وابنه عبد الله طيب و32 مواطناً تركياً، وما زالت الدولة التركية تواصل حملة ملاحقة ومكافحة تنظيم غولن الإرهابي في تركيا وخارجها.