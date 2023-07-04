ارتفعت مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري 55.3%، مقارنة بالفترة نفسها من 2022، لتسجل أرقاماً قياسية.

وأوضحت جمعية مورّدي السيارات وموزعيها، أن عدد السيارات والمركبات التجارية الخفيفة التي بيعت في النصف الأول من العام الجاري، بلغ 555 ألفاً و867 وحدة.

وأضافت في بيان الثلاثاء، أن هذا الرقم يُعَدّ الأعلى مقارنة بمبيعات النصف الأول للأعوام السابقة.

وأشارت إلى أن عدد السيارات التي بيعت في النصف الأول من العام الجاري بلغ 429 ألفاً و870 سيارة، فيما بلغ عدد المركبات التجارية الخفيفة 125 ألفاً و997.