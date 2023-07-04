سياسة
1 دقيقة قراءة
بارتفاع تجاوز 55%.. أرقام قياسية لمبيعات السيارات في 6 أشهر بتركيا
أعلنت جمعية موردي السيارات وموزعيها بتركيا، ارتفاعاً قياسياً بمبيعات السيارات خلال 6 أشهر مقارنة بالعام الماضي، موضحة أن عدد السيارات التي بيعت خلال تلك الفترة اقترب من 430 ألفاً.
بارتفاع تجاوز 55%.. أرقام قياسية لمبيعات السيارات في 6 أشهر بتركيا
ارتفاع عدد السيارات والمركبات التجارية الخفيفة التي بيعت في النصف الأول من العام الجاري بتركيا / صورة: AA
4 يوليو 2023

ارتفعت مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري 55.3%، مقارنة بالفترة نفسها من 2022، لتسجل أرقاماً قياسية.

وأوضحت جمعية مورّدي السيارات وموزعيها، أن عدد السيارات والمركبات التجارية الخفيفة التي بيعت في النصف الأول من العام الجاري، بلغ 555 ألفاً و867 وحدة.

وأضافت في بيان الثلاثاء، أن هذا الرقم يُعَدّ الأعلى مقارنة بمبيعات النصف الأول للأعوام السابقة.

وأشارت إلى أن عدد السيارات التي بيعت في النصف الأول من العام الجاري بلغ 429 ألفاً و870 سيارة، فيما بلغ عدد المركبات التجارية الخفيفة 125 ألفاً و997.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us