أصيب سبعة إسرائيليين الثلاثاء جراء عملية دهس وقعت في مدينة تل أبيب، ووُصفت جراح بعضهم بالخطيرة.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن العملية وقعت في شارع "بنحاس روزن" في تل أبيب، ونفّذها الشاب الفلسطيني عمرو فلسطيني من سكان منطقة الخليل في الضفة الغربية عمره 23 عاماً.

وأشار موقع واللا العبري إلى أن منفذ العملية توُفّي عقب إطلاق إسرائيلي مسلح الرصاص عليه، في منطقة العملية.

وقال رئيس الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي إن "ما جرى كان عملية دهس، جهاز الأمن العام يُجري تحقيقاته بهذا الشأن أيضاً، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتابع التطورات من كثب".

بدورها قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس في تعقيب أوّلي على العملية، إن "عملية تل أبيب ردّ أولي على جرائم إسرائيل في جنين".

وجاءت عملية الدهس المذكورة في ظل استمرار العملية العسكرية التي يشنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي، والتي أدت إلى استشهاد عشرة شبان فلسطينيين وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح.