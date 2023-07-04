شدّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على ضرورة وقف الاقتحامات الإسرائيلية ضد "الأشقاء الفلسطينيين الأبرياء".

وقال فيدان في هذا الخصوص: "يجب عاجلاً وقف الاقتحامات ضد أشقائنا الفلسطينيين الأبرياء وهجمات المستوطنين".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

في حين أكّد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الثلاثاء أن بلاده وتركيا تتفقان على إدانة "العدوان" الإسرائيلي على جنين شمالي الضفة الغربية، وتدعوان إلى وقفه فوراً.

واعتبر الوزير الأردني أن "العدوان على جنين تصعيد خطير من الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف : "الأردن وتركيا اتفقا على إدانة العدوان الإسرائيلي على جنين وعلى رفضه، باعتباره تأجيجاً وتصعيداً في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ونطالب بوقفه فوراً".

كما دعا الصفدي إلى "تحرُّك دولي سريع وفاعل لوقف هذا العدوان".

وفجر أمس الاثنين بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، باستخدام مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية.

وأعلن جيش الاحتلال أن العملية تستهدف "غرفة العمليات المشتركة للفصائل ومسلحين فلسطينيين"، مشيراً إلى قصف عشرات الأهداف وإصابة جندي.​​​​​​​