نجحت وساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في إقناع زعيم قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، بالتوقف عن الزحف تجاه العاصمة الروسية موسكو بهدف إسقاط القيادة العسكرية الممثلة بوزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس هيئة الأركان فاليري غراسيموف، بعد أن استطاع بريغوجين السيطرة على عاصمة الجنوب الروسي روستوف، في 24 يونيو/حزيران الماضي، والتقدم إلى نقطة تبعد 200 كيلومتر عن موسكو.

انعكاسات تمرُّد فاغنر

على الرغم من أن التمرد لم يستمرَّ لأكثر من يوم واحد، فإنَّ ما رافقه من أحداث مثل السيطرة على مقر وزارة الدفاع في روستوف، التي تُعتبر من مراكز العمليات المهمة للجيش الروسي الموجود في أوكرانيا، بالإضافة إلى إسقاط فاغنر طائرتين للجيش، والإعلان عن الزحف باتجاه موسكو، وتأكيد بريغوجين رغبته تغيير رئيس البلاد.. كل ما سبق ترك علامات استفهام كبيرة عن مدى الخلل الذي أحدثه التمرد غير المسبوق على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومما عزز الشعور بأن الحادثة ستترك آثاراً داخل المؤسسة العسكرية الروسية، وقد تؤثر في مجريات المعارك في أوكرانيا، المعلومات عن تواطؤ بعض القادة العسكريين مع زعيم فاغنر في تمرده، أبرزهم سيرغي سورفيكين، قائد القوات الروسية في سوريا سابقاً والقائد السابق للعمليات العسكرية في أوكرانيا، التي تحدثت تقارير مصدرها الاستخبارات الأمريكية عن اعتقاله من قِبل الاستخبارات الروسية.

مؤشرات التصدّع الداخلي

اكتسبت قوات فاغنر بزعامة بريغوجين أهميّتها وسمعتها التي فاقت في كثير من الأحيان سمعة المؤسسة العسكرية من كونها الأداة الرئيسية في مشروع بوتين التوسعي، ولذا فإن التمرد الذي حصل يحمل في طيّاته دلالة على نوع من الاضطرابات داخل دوائر صنع القرار الروسية، بحكم أن بريغوجين شخصية مقرّبة من الرئيس بوتين وركن في مشروع تمدده الخارجي.

واعتمدت روسيا على القوات الموازية للجيش في المعارك على الأراضي السورية منذ أن نشرت روسيا طائراتها الحربية في قاعدة حميميم على الساحل السوري أواخر عام 2015.

وبالأصل، تأسست فاغنر بوصفها شركة أمنية في عام 2014 بهدف تقديم الدعم للمتمردين الموالين لروسيا في إقليم دونباس، وساهمت في سيطرة موسكو على شبه جزيرة القرم.

وتمدد عناصر فاغنر في عديد من الدول الإفريقية تحت ستار نشاطات مختلفة، مثل شركات تعدين الذهب والألماس، وحراسة المنشآت النفطية، أو باعتبارهم مدربين ومستشارين عسكريين ومتخصصين في الحرب السيبرانية.

ومن بين أهمّ الدول العربية التي تنشط فيها فاغنر، ليبيا، حيث تتمركز في قاعدة الجفرة وسواحل سرت الغنية بالثروات الباطنية، بالإضافة إلى السودان وإفريقيا الوسطى حيث مناجم الذهب، الأمر الذي وفَّر لروسيا نفوذاً خارجياً وقناة مهمة للتأثير في النزاعات ووسيط لبيع الأسلحة لأطراف النزاع.

واعتمدت روسيا على قوات فاغنر في إحراز تقدم داخل إقليم دونباس، إذ لعبت تلك القوات دوراً رئيسياً في السيطرة على باخموت عاصمة مقاطعة دونيتسك في مايو/أيار 2023، بعد أن عانى الجيش الروسي من صعوبات واضحة في استكمال عمليات التقدم الميدانية داخل الأراضي الأوكرانية، الأمر الذي أعطى فاغنر سمعة وتأثيراً أكبر في الأوساط العسكرية والشعبية الروسية بحكم أن اسمها ارتبط بالإنجاز الميداني.

وبالتوازي مع مشاركة فاغنر في معارك باخموت، تصاعدت انتقادات زعيمها بريغوجين لقادة المؤسسة العسكرية الرسمية، وسط صمت تام من الكرملين، مما أعطى مؤشرات واضحة على تصدّعات في البيت الداخلي للإدارة الروسية دون معرفة دقيقة لحجمه وآثاره المحتملة، وما لبث التمرد أن وصل إلى صِدَام عسكري في روستوف، ثم مطالبته بتغيير رئيس البلاد.

ويرى المحلل السياسي المهتم بشؤون دول أوروبا الشرقية، أسامة بشير، أن "تحرك فاغنر ليس من فراغ وإنما حصل على الأغلب بعد تنسيق مع ضباط من الجيش، بالتحديد القوات المظلية الروسية وحرس الحدود".

مكاسب أوكرانيا المتوقعة

أتى تمرد قوات فاغنر والاتفاق بعد ذلك على مغادرتها باتجاه بيلاروسيا، في وقت أطلق فيه الجيش الأوكراني الموجة الاستكشافية من الهجوم المضاد المرتقب، إذ تحدثت تقارير وزارة الدفاع البريطانية عن استعادة الجيش الأوكراني لأراضٍ في إقليم دونباس، كانت دخلتها روسيا منذ عام 2014 مثل قرية كراسنوهوريفكا في مقاطعة دونيتسك.

ورجّح أستاذ العلاقات الدولية خطار أبو دياب المقيم في فرنسا أن "أوكرانيا مستفيدة من الأحداث الأخيرة في روسيا"، إذ إنّ "فاغنر تُعتبر ذارعاً عسكريةً قويّةً لموسكو في إقليم الدونباس، وسبق الاعتماد عليها في السيطرة على شبه جزيرة القرم عام 2014".

ويعتقد أبو دياب في حديثه لموقع TRT عربي أن "حالة التخبط التي أحدثها تمرد فاغنر داخل الأوساط العسكرية الروسية سيفتح ثغرات مهمة سيستفيد منها الجيش الأوكراني في هجومه المضاد، وبالتالي ستقدم الدول الغربية مزيداً من الدعم لكييف، إذ إنّ تدفق مزيد من الدعم العسكري سيكون مرتبطاً بمدى نجاح الهجوم الأوكراني المضاد".

تراجع المعنويات الروسيّة

ويتفق الباحث أحمد دهشان المتخصص في شؤون الدول الأوراسية مع ما ذهب إليه خطار أبو دياب، معتبراً أن "أكبر أثر لتمرد فاغنر على القيادة الروسية سيتمثل في إقناع الدول الأوروبية بالتخلي عن ترددها في تقديم الدعم لأوكرانيا".

وقال دهشان في تصريحات لموقع TRT عربي: "روسيا روَّجت طيلة 20 سنة ماضية لقدراتها العسكرية وتطوّر أسلحتها، لذلك فإنّ عديداً من الدول الأوروبية كان لديها خشية من الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا، لكن هذه الخشية تراجعت بعد الأداء المتواضع الذي ظهر عليه الجيش الروسي بعد حرب أوكرانيا".

وأضاف: "هذه الخشية الأوروبية ستتراجع أكثر بعد طفو الخلافات الداخلية على السطح والاتهامات بالفساد التي أطلقها زعيم فاغنر ضد المؤسسة العسكرية الرسمية لبلاده، كما أن سيطرة فاغنر السهلة على روستوف وإعلانها الزحف باتجاه موسكو زاد الشكوك حول قدرة الجيش الروسي على المواجهة".

ولفت دهشان إلى أن "التمرد سيقوّي الأصوات المطالبة بإنهاء الحرب على أوكرانيا، وسيُضعف الأصوات المتطرفة التي تدعو لاستمرار عمليات التجنيد والمضيّ قدماً في الحرب حتى النهاية".

ورجّح المتخصص في شؤون الدول الأوراسية أن "الأحداث الأخيرة ستعمّق تراجع الحالة المعنوية للجنود الروس، وعلى العكس فإنَّ ثقة الأوكرانيين بأنفسهم ستزيد، خصوصاً مع استعادتهم بعض الأراضي في الهجمات المضادة".

وبعد حادثة سيطرة فاغنر على روستوف، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين تأكيدات بأن واشنطن على وشك تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لضمان زيادة قدرتها على مواجهة الهجوم الروسي، وذلك في وقت تكافح فيه روسيا الاضطرابات في قيادتها العسكرية وعدم اليقين في ساحة المعركة.