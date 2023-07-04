سياسة
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"من دون إبداء أسباب".. الاتحاد الأوروبي: الصين تلغي زيارة مقررة لبوريل
أعلن الاتحاد الأوروبي عن إلغاء الصين زيارة مقرّرة لمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل إلى بكين، بينما لم تبدِ الأخيرة أسباباً لذلك، بالتزامن مع سعي أوروبي إلى تقليص المخاطر الناجمة عن علاقتها الاقتصادية الوثيقة مع الصين.
"من دون إبداء أسباب".. الاتحاد الأوروبي: الصين تلغي زيارة مقررة لبوريل
  الصين تلغي زيارة كانت مزمعة لمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي   / صورة: AA
4 يوليو 2023

قالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن الصين ألغت زيارة كان من المقرر أن يقوم بها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لبكين الأسبوع المقبل.

ولم تبدِ الصين أسبابا لإلغاء الزيارة وهو الإجراء الذي يأتي في وقت تسعى فيه أوروبا إلى تقليص المخاطر الناجمة عن علاقتها الاقتصادية الوثيقة مع الصين.

وقالت المتحدثة لرويترز في بيان مكتوب اليوم الثلاثاء "لسوء الحظ أبلغنا نظراؤنا الصينيون أن المواعيد التي كانت مقررة الأسبوع المقبل لم تعد ممكنة، وأنه يجب علينا الآن البحث عن بدائل".

وكان سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين قال يوم الأحد إن بوريل سيزور بكين في العاشر من يوليو/تموز للقاء نظيره الصيني ومناقشة "قضايا استراتيجية" من بينها حقوق الإنسان والحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال السفير خورخي توليدو في منتدى السلام العالمي في بكين يوم الأحد إنه من المرجّح أن تعقد الصين وأوروبا حوارين مباشرين في سبتمبر/أيلول، أحدهما حول الاقتصاد والتجارة، والآخر حول المسائل الرقمية، قبل قمة لزعماء الجانبين في نهاية العام.

وقال توليدو: "نريد التعامل مع الصين لكننا بحاجة إلى إحراز تقدم، ونحتاج إلى ذلك هذا العام".

وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي تُلغى فيها زيارة لبوريل.

ولم يتمكن من السفر إلى الصين في أبريل/نيسان بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19.

وفي كلمة كانت معدة لإلقائها في بكين في أبريل، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الوثوق بالصين إذا لم تسعَ لتحقيق السلام في أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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