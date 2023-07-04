سياسة
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لتصبح تاسع دولة في التكتّل.. إيران تنضم رسمياً إلى منظمة شنغهاي للتعاون
أصبحت إيران رسمياً عضواً دائماً في منظمة شنغهاي للتعاون، لتكون تاسع دولة في التكتل الإقليمي. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في كلمة أمام القمة، إن "مزايا عضوية إيران الرسمية في المنظمة ستبقى خالدة".
لتصبح تاسع دولة في التكتّل.. إيران تنضم رسمياً إلى منظمة شنغهاي للتعاون
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمة ألقاها أمام القمة، "إيران تعتقد أن شنغهاي منظمة متنامية ذات مؤشرات وقدرات كبيرة وموقع متميز". / صورة: AA
4 يوليو 2023

أصبحت إيران رسمياً، الثلاثاء، عضواً دائماً في منظمة شانغهاي للتعاون، لتكون بذلك تاسع دولة في التكتل الإقليمي.

وانطلقت قمة زعماء دول منظمة شنغهاي للتعاون "SCO" في الهند، الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة زعماء من بينهم الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في كلمة ألقاها أمام القمة، إن "مزايا عضوية إيران الرسمية في المنظمة ستبقى خالدة"، حسب ما نقلت وكالة أنباء "إرنا" المحلية (رسمية).

وأضاف أن "إيران تعتقد أن شنغهاي منظمة متنامية ذات مؤشرات وقدرات كبيرة وموقع متميّز".

وأعرب عن تقديره لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، والأمين العام لمنظمة شنغهاي، ورؤساء الدول الأخرى.

وقال رئيسي: "ننتهز الفرصة ونعرب عن ارتياحنا لانضمام إيران رسمياً إلى هذه المنظمة بصفتها العضو التاسع".

وتابع: "نأمل أن يوفر حضور إيران الأرضية لضمان الأمن الجماعي والتوجيه نحو التنمية المستدامة، وتوسيع العلاقات والتواصل، وتعزيز الوحدة واحترام سيادة الدول أكثر من ذي قبل".

و"SCO" منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، أسّست عام 2001 في شنغهاي على يد قادة ست دول آسيوية؛ هي الصين وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

وفي 2017، انضمت إلى عضويتها الهند وباكستان، بينما تحظى 4 دول فيها بصفة مراقب هي: أفغانستان وبيلاروسيا ومنغوليا وإيران، قبل أن تحصل الأخيرة على عضوية كاملة بشكل رسمي اليوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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