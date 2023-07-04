رست سفينتان سياحيتان على متنهما 4 آلاف و258 سائحاً في قضاءي مرمريس وبودروم بولاية موغلا جنوب غربي تركيا.

وذكرت الأناضول أن السفينة "كراون أيريس" ترفع علم بنما، دخلت صباح الثلاثاء، خليج مرمريس قادمة من جزيرة رودوس اليونانية، ورست في ميناء "كروس بورت" بالقضاء.

وتضم السفينة 1600 سائح إسرائيلي، إضافة إلى 600 من طاقمها، إذ تتجوّل بالسياح في الأماكن التاريخية والسياحية.

ومن المنتظر أن تغادر السفينة التي يبلغ طولها 207 أمتار، مساءً إلى ميناء حيفا في إسرائيل.

كما ذكرت الأناضول أن السفينة "نورويجيان جيد" ترفع علم الباهامس، رست في ميناء بودروم قادمة من رودوس وعلى متنها ألفان و658 سائحاً معظمهم أمريكيون، إضافة إلى طاقمها المكون من ألف و15 فرداً.

وتجوّل السياح في ساحل القضاء وأسواقه، على حين اختار البعض زيارة الأماكن التاريخية.

ويبلغ طول السفينة 294 متراً، ومن المنتظر أن تغادر مساءً إلى جزيرة ميكانوس اليونانية.