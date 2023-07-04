سياسة
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صور | بحيرات الجليد في تونج إيلي التركية تصبح مقصداً لعشاق الطبيعة
يتوافد القادمون من ولايات أخرى إلى تونج إيلي في جولات يومية، ومنها يتوجّهون في مجموعات إلى المناطق المذكورة برفقة مرشدين سياحيين.
صور | بحيرات الجليد في تونج إيلي التركية تصبح مقصداً لعشاق الطبيعة
البحيرات الجليدية في ولاية تونج إيلي شرق تركيا / صورة: AA
4 يوليو 2023

تستقطب البحيرات الجليدية في ولاية تونج إيلي شرق تركيا عشاق الطبيعة ورياضة تسلق الجبال، إذ ينطلقون في رحلة مملوءة بالتحديات تستغرق ساعات.

ويتوافد عشاق الطبيعة إلى قضاءي أواجيق وبُلُمُر لقضاء عطلتهم، إذ يتسلقون منطقة ارتفاعها 3000 متر لمشاهدة البحيرات التي تشكلت إثر ذوبان الجليد.

وتشتهر تونج إيلي بجبال منزور وسوبوركج وقرقلر وباغرباشا وميدان ومرجان وهال وأوجي وبويار وسُلبُل، التي يتجاوز ارتفاعها 3 آلاف متر عن سطح البحر.

ويتوافد القادمون من ولايات أخرى إلى تونج إيلي في جولات يومية، ومنها يتوجهون في مجموعات إلى المناطق المذكورة برفقة مرشدين سياحيين.

وفي حديثه، أشار الزائر ويدات ألدمير إلى وجود العديد من الأماكن البكر (لم يتدخل فيها البشر) في تونج إيلي.

ولفت إلى أن الولاية تجذب الانتباه بجمالها الخلّاب، قائلاً: "هناك العديد من البحيرات الجليدية الرائعة التي يمكن زيارتها في أواجيق وبُلُمُر".

وتابع: "صعدنا إلى منطقة بحيرة قره جول، إحدى أكبر البحيرات في تونج إيلي. كان المسار صعباً للغاية واستغرقت رحلتنا نحو 5-6 ساعات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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