أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة شهداء العملية الإسرائيلية المستمرة على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، إلى11.

وقالت الوزارة في بيان: "استشهاد مواطن متأثراً بجروح حرجة في الرأس، أصيب بها برصاص الاحتلال اليوم في جنين، وهو ما يرفع عدد شهداء عدوان الاحتلال على جنين إلى 11 شهيداً".

وقال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي لا يزال يواصل عملياته في مخيم جنين، وعزز من قواته البرية في محيط المخيم والمدينة.

ولا يزال طيران الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، يحلّق بكثافة في سماء المدينة ومخيمها، في وقت تسمع فيه بين الحين والآخر أصوات انفجارات وتتصاعد أعمدة الدخان داخل المخيم، وفق مراسل الأناضول.

وفجر الاثنين، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، يستخدم فيها طائرات مروحية ومسيّرات وقوات برية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العملية تستهدف غرفة العمليات المشتركة للفصائل ومسلحين فلسطينيين، مشيراً إلى إصابة جندي واعتقال 15 فلسطينياً في العملية.​​​​​​​

وتواصل قوات الاحتلال شنّ حملة مداهمات واسعة للمنازل الواقعة على أطراف المخيم، وتنتقل من منزل إلى منزل عبر إحداث ثقوب في جدرانها.

تهجير

في سياق متصل ذكر مسؤول فلسطيني أن نحو ثلاثة آلاف من سكان مخيم جنين غادروا منازلهم منذ بدء الجيش الإسرائيلي الاثنين عملية كبيرة في المنطقة الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وصرّح نائب محافظ جنين كمال أبو الرب لوكالة الصحافة الفرنسية بأن "نحو 3000 شخص غادروا المخيم حتى الآن"، مضيفاً أن الترتيبات تُتّخَذ لإيوائهم في مدارس وملاجئ أخرى بمدينة جنين.

وقال إن نحو 18 ألف فلسطيني يقيمون في المخيم.

وأكدت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا) جولييت توما لوكالة الصحافة الفرنسية أن سكاناً غادروا المخيم.

وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بوقف إسرائيل عن تهجير سكان مخيم جنين.

وقال عباس إن "الجريمة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، المتمثلة بتهجير أهالي المخيم، تُضاف إلى جرائم الاحتلال في تهجيرهم المرة الأولى من أراضيهم التي اقتُلعوا منها عام 1948 وتدمير قراهم ومدنهم، وما ارتُكب بحقهم عام 2002، وما يجري اليوم بحقهم".

ولفت إلى أن "التعامل مع حكومة الاحتلال بالمعايير المزدوجة وعدم محاسبتها على جرائمها السابقة بحقّ شعبنا، يشجّعها على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم".