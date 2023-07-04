سياسة
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حادثة دهس في مصر.. إحالة ضابط إلى المحكمة العسكرية بتهمة القتل العمد
أحيل المتهم في واقعة "دهس" سيدة في مصر إلى المحكمة العسكرية، مع توجيه تهمة "القتل العمد" له وحبسه احتياطاً على ذمة التحقيق، وذلك في أول تعليق للجيش على الحادث الذي يلقى تفاعلاً واسعاً بالبلاد.
حادثة دهس في مصر.. إحالة ضابط إلى المحكمة العسكرية بتهمة القتل العمد
مصر.. إحالة المتهم في واقعة “دهس” سيدة إلى محكمة عسكرية  / صورة: AA
4 يوليو 2023

أحيل المتهم في واقعة "دهس" سيدة في مصر، الثلاثاء، إلى المحكمة العسكرية، مع توجيه تهمة "القتل العمد" له وحبسه احتياطاً على ذمة التحقيق.

جاء ذلك في بيان لمتحدث الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ، في أول تعليق على الحادث الذي يلقى تفاعلاً واسعاً بالبلاد.

والسبت، أفادت صحيفة أخبار اليوم (حكومية)، بوقوع "حادث تصادم سيارة بعائلة، أسفر عن مصرع الأم وتعمل صيدلانية، وإصابة الأب وأطفالهما الثلاثة، وتسليم قائد السيارة نفسه إلى الشرطة".

وبينما لم يحدّد عبد الحافظ هوية المتهم، أشارت تقارير صحفية محلية إلى أنه طبيب يعمل بالمؤسسة العسكرية، لذا يخضع وفق القانون إلى محاكمة أمام جهة عسكرية.

وقال عبد الحافظ في البيان: "تحرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأي العام بشأن واقعة أحد التجمّعات السكنية بالقاهرة الجديدة، من دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بوساطة الجهات القضائية المختصة".

وأضاف أنه "حُرِّر محضر بالواقعة السبت، وباشرت النيابة العسكرية التحقيقات، وأسندت للمتهم جرائم القتل العمد والشروع فيه وتقرير حبسه احتياطياً على ذمّة القضية وجارٍ إحالته إلى المحكمة العسكرية - جنايات".

وأكد متحدث الجيش المصري أن "القوات المسلحة على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون"، مقدماً "خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

والاثنين، نفت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، أن يكون "ضابط شرطة مرتكب حادث التصادم بأحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، الذي أسفر عن وفاة إحدى السيدات صيدلانية، وإصابة آخرين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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