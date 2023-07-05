سياسة
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بينهم مصور الأناضول.. "مراسلون بلا حدود" تُدين الاعتداء على صحفيين بفرنسا
أدانت منظمة مراسلون بلا حدود الاعتداءات على صحفيين في المظاهرات التي شهدتها فرنسا بعد مقتل شاب على يد الشرطة، وأكدت أن مصوراً يعمل بوكالة الأناضول بين الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء.
بينهم مصور الأناضول.. "مراسلون بلا حدود" تُدين الاعتداء على صحفيين بفرنسا
"مراسلون بلا حدود" تدين الاعتداءات على صحفيين بفرنسا / صورة: AA
5 يوليو 2023

أدانت منظمة مراسلون بلا حدود الاعتداءات على الصحفيين في المظاهرات التي بدأت بعد مقتل شاب على يد الشرطة في فرنسا.

وذكرت المنظمة في بيان الثلاثاء أن 14 صحفياً أُصيبوا في الاحتجاجات التي اندلعت إثر مقتل شابّ يبلغ من العمر 17 عاماً برصاص شرطي في 27 يونيو/حزيران الماضي في فرنسا.

وأكدت أن الاعتداءات على الصحفيين "غير مقبولة"، ولفتت إلى أن معظم الهجمات وقع في مدينة نانتير حيث قُتل الشاب نائل.

وأشارت إلى أنه خلال الاحتجاجات استُهدفَت طواقم "ليبراسيون" و"لوفيغارو" و"لوبوان" الفرنسية، بالإضافة إلى مراسلي وسائل إعلام دولية، وأفادت بأن بعض هؤلاء الصحفيين أصيب بجروح خطيرة.

وذكرت المنظمة أن بين الصحفيين الذين تعرضوا لاعتداء مصوّراً يعمل بوكالة الأناضول ومراسلاً لشبكة الجزيرة لم تفصح عن اسمه.

وقال المصور الصحفي في وكالة الأناضول إبراهيم عزت الذي تَعرَّض للاعتداء، إن مجموعة من الملثَّمين استولوا على كاميرتين وعدستين وبطاقة ذاكرة.

وتشهد فرنسا منذ أيام غضباً واسعاً واحتجاجات تخلّلَتها أعمال شغب ومواجهات مع الشرطة، تنديداً بمقتل الشابّ نائل برصاصة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة، بذريعة عدم امتثاله لدورية مرورية في ضاحية نانتير غربيّ العاصمة باريس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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