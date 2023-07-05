سياسة
3 دقيقة قراءة
مُخلفاً دماراً و12 شهيداً.. الاحتلال ينسحب من جنين ويعلن مقتل أحد جنوده
انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها بعد يومين من إطلاق عملية عسكرية، كما أعلن مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات رافقت عملية الانسحاب.
مُخلفاً دماراً و12 شهيداً.. الاحتلال ينسحب من جنين ويعلن مقتل أحد جنوده
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحاب قواته من مدينة جنين ومخيمها / صورة: AFP
5 يوليو 2023

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحاب قواته من مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن اشتباكات عنيفة رافقت عملية انسحاب الجنود والآليات العسكرية، وهو ما أدى إلى مقتل أحد الجنود. وقد استمرت العملية العسكرية يومين.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن جندياً في وحدة إيجوز يبلغ من العمر 23 عاماً قُتل خلال الاشتباكات التي رافقت عملية الانسحاب.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال قصف موقعاً أخيراً من الجو خلال انسحابه، إذ أطلقت مروحية صاروخاً على مقبرة في جنين، كان يُعتقد أن عدداً من المقاومين الفلسطينيين يتحصنون داخلها.

وزعم جيش الاحتلال أنه حقق "أهدافه" من العملية العسكرية، مشيراً إلى أنه صادر المئات من قطع السلاح، واعتقل 300 فلسطيني، في حين قال شهود عيان إن الاحتلال هدم 14 منزلاً بشكل تام خلال العملية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الفلسطينيين الذين استُشهدوا بنيران قوات الاحتلال خلال الهجوم على جنين بلغ 12 شاباً، إضافة إلى إصابة أكثر من 120 آخرين بجروح.

دمار هائل

وعقب إتمام انسحاب قوات الاحتلال، عاد آلاف المواطنين الفلسطينيين ومن ضمنهم نساء وأطفال إلى منازلهم في جنين، بعد أن أُجبروا على الخروج منها عقب التهديد بقصفها، في مشهد وصفه الرئيس الفلسطيني بأنه "عملية تهجير".

وقال شهود عيان إنّ الاحتلال خلّف من ورائه دماراً هائلاً في جنين ومخيمها، إذ جرّف الطرق وهدم المنازل واعتدى على ممتلكات المواطنين الشخصية.

غزة تحت النار

وفي سياق آخر، قصفت مقاتلات إسرائيلية مواقع مختلفة في مناطق شمال وغرب قطاع غزة فجر الأربعاء، فيما لم تسجل أي إصابات بصفوف المواطنين، عدا أضراراً مادية لمنازل في محاذاة المواقع التي تعرضت للقصف.

وزعم الاحتلال أن قصف المواقع في غزة جاء عقب إطلاق 4 قذائف صاروخية من القطاع باتجاه مناطق إسرائيلية بالتزامن مع عملية الانسحاب من جنين. وقالت وسائل إعلام عبرية إنّ قذيفة أصابت بشكل مباشر منزلاً في مستوطنة سديروت المحاذية لقطاع غزة، ما تسبب بأضرار مادية فقط.

وكانت صافرات الإنذار دوَّت في منطقة غلاف غزة خلال ليل الأربعاء، ودعت المجالس المحلية السكان إلى التيقظ والاستعداد لدخول الملاجئ حال سقوط مزيد من الصواريخ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us