حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من "تهديد خطير" في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلّها روسيا، وقال إن موسكو "مستعدة من الناحية الفنية" لإحداث انفجار في المنشأة.

وأشار زيلينسكي إلى أن المخابرات الأوكرانية هي مصدر هذه المعلومة.

ولم يُدلِ زيلينسكي بمزيد من التفاصيل. وسبق أن قالت المخابرات العسكرية الأوكرانية إن القوات الروسية لغّمَت المحطة.

ودعا زيلينسكي المجتمع الدولي لإيلاء الوضع في المنشأة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا مزيداً من الاهتمام، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا. كما حثّ على فرض عقوبات على شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية.

الكرملين: محطة زابوريجيا عُرضة لتهديد مستمر بسبب الاستفزازات

من جانب آخر قال الكرملين إن الجانب الأوكراني يهدّد باستمرار "باستفزازات" في ما يتعلق بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وأكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن مفتشين زاروا في الآونة الأخيرة موقع المحطة لتفقُّد حالة السلامة بالمحطة التي تسيطر عليها القوات الروسية وتقع قرب خط المواجهة في القتال جنوب أوكرانيا.

ودأبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على حثّ الطرفين على تَجنُّب القصف قرب المحطة النووية الكبرى في أوروبا.

وتعرّضَت أوكرانيا عندما كانت جزءاً من الاتحاد السوفييتي لأسوأ حادثة نووية في العالم، وذلك عام 1986، حين وقع انفجار أعقبه حريق في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، لتنتشر بعده سحب من الموادّ المشعَّة في معظم أنحاء أوروبا.