سياسة
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صور | فجْر ما بعد انسحاب الاحتلال يكشف عن دمار هائل بجنين ومخيمها
تعرّضَت مدينة جنين ومخيمها لدمار هائل خلال العملية العسكرية الإسرائيلية التي استمرت على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء.
صور | فجْر ما بعد انسحاب الاحتلال يكشف عن دمار هائل بجنين ومخيمها
جنود الاحتلال اقتحموا البيوت ودمروا عدداً كبيراً منها / صورة: Reuters
5 يوليو 2023

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين ومخميها في الضفة الغربية، بعد عملية عسكرية استمرت يومين.

وخلّفَت قوات الاحتلال وراءها عائلات ثكلى، ومئات العائلات الأخرى التي تنتظر عودة أبنائها الأسرى الذين اعتُقلوا خلال مداهمة المخيم والمدنية.

واستُشهد برصاص الاحتلال خلال العملية 12 شابّاً فلسطينيّاً، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 120 فلسطينياً بجروح، من ضمنهم 20 مصاباً بجروح خطيرة.

كما أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات وصفها بالعنيفة رافقت عملية الانسحاب.

وقال مواطنون فلسطينيون عادوا إلى المخيم بعد تهجيرهم منه قسراً، إن مخيم جنين وكذلك بعض أحياء المدينة تعرّضَت لدمار هائل خلال العملية العسكرية الإسرائيلية.

وتُظهِر صور التُقطت في جنين ومخيمها حجم الدمار الذي خلّفَه الاحتلال الإسرائيلي بسبب اعتدائه على ممتلكات المواطنين، وجرْفه الطرقات وهدْمه المنازل.

دمار في كل مكان

يقول مراسل TRT عربي في جنين إن "سكان المخيم بدؤوا العودة إلى أحيائهم تدريجياً بعد انسحاب قوات الاحتلال".

وقال المراسل إبراهيم خلف وهو يقف في أحد الأحياء التي تعرضت لدمار كبير، إن "الاحتلال خلّف وراءه دماراً كبيراً"، مشيراً إلى أن الطواقم الفنية الفلسطينية تحاول استعادة ربط الأحياء والمنازل بالماء والكهرباء والخدمات الأساسية".

ولفت إلى أن المخيم كان مسرحاً لاشتباكات لم تنقطع على مدار الساعة خلال اليومين الماضيين.

وأوضح أن الأهالي عادوا ليتفقد كل منهم ما حلّ بمنزله وممتلكاته، مشيراً إلى أن منازل عدة هُدمت وأحياء كثيرة تعرضت للتجريف.

وقال إن مئات العائلات تعرضت للتهديد مما أجبرها على النزول، مضيفاً: "لم تسلم المنازل كافة في مخيم جنين من الدمار، كذلك سيارات المواطنين والطرقات".

"استهدفوا الأطفال والنساء"

من جانبه قال المواطن الفلسطيني خالد السعدي لـTRT عربي، إن "ما جرى يذكّرني باجتياح مخيم جنين عام 2002"، مشيراً إلى أن "ما جرى خلال اليومين الماضيين هو تكرار لما حدث خلال انتفاضة الأقصى".

وقال: "الجرّافات هدمت ودمرت المنازل والطرقات، وجنود الاحتلال اقتحموا منازل المواطنين ودمّروها. اقتحموا بيتي وهدموا الجدران".

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة من أبنائه: "لا أعرف عنهم أي شيء، سوى واحد منهم أُعيد إلينا خلال ساعات الليل".

وقال السعدي: "الاحتلال يسعى لتهجيرنا، لقد أخرجونا من منازلنا إلى العراء وتحصَّنَّا داخل المستشفى، حتى إن الجنود رفضوا منحنا كأس ماء لأطفالنا. الاحتلال استهدف خلال العملية النساء والأطفال، وليس في المخيم من أوله إلى آخره منزل واحد لم يتعرض لأضرار".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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