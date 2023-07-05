بلغت قيمة المشاريع التي تعهَّد بها قطاع المقاولات التركي خارج البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري 7.5 مليار دولار.

وحسب معطيات وزارة التجارة التركية، تعهَّد قطاع المقاولات بـ110 مشاريع خارج البلاد خلال الأشهُر الستة الأولى من عام 2023.

وأوضحت المعطيات أن قيمة المشاريع المذكورة بلغت 7 مليارات و498 مليوناً و146 ألف دولار.

وأظهرت أن قطاع المقاولات التركي تعهد بـ11 ألفاً و758 مشروعاً في 133 بلداً بقيمة 480 ملياراً و545 مليون دولار منذ عام 1972 حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.

واحتلَّت روسيا خلال السنوات المذكورة المرتبة الأولى في عدد المشاريع التي تعهدت بها شركات المقاولات التركية خارج البلاد، تلتها تركمانستان ثم العراق وليبيا وكازاخستان.

وبلغت حصة روسيا من إجمالي المشاريع 20.4% بقيمة بلغت 97.9 مليار دولار، وتركمانستان 10.6% بقيمة 50.8 مليار دولار، والعراق 6.9% بقيمة 33.1 مليار دولار.

كما برزت المملكة العربية السعودية بحصة سوقية بلغت 5.2% بقيمة وصلت إلى 25.1 مليار دولار.