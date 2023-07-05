سياسة
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غُرَّة مُحرَّم.. السعودية تعلن بدء مواعيد أداء العمرة
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية بدء إصدار التأشيرات الإلكترونية من أجل أداء العمرة، وأوضحت أن تقديم الطلبات عبر منصة نسك، على أن يكون موعد قدومهم ابتداء من غُرَّة مُحرَّم 1445هـ.
غُرَّة مُحرَّم.. السعودية تعلن بدء مواعيد أداء العمرة
السعودية تعلن بدء مواعيد أداء العمرة بعد التوقف بسبب موسم الحج / صورة: AFP
5 يوليو 2023

أعلنت السعودية مساء الثلاثاء بدء إصدار التأشيرات الإلكترونية من أجل أداء العمرة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الحج والعمرة السعودية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد بعد أيام من نجاح موسم الحج.

ووفق البيان، "أصدرت وزارة الحج والعمرة، الاثنين، التأشيرات الإلكترونية للعمرة، ضمن جهودها في تمكين مزيد من المسلمين للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة".

وأوضحت الوزارة أنَّ "تقديم طلبات إصدار التأشيرة الإلكترونية عبر منصة نسك (حكومية)، على أن يكون موعد قدومهم ابتداءً من غُرَّة مُحرَّم 1445هـ (فلكياً يوافق 19 يوليو/تموز الجاري، ويُنتظر أن يُحدَّد وفق رؤية شرعية)".

وذكرت أن "منصة نسك تتميز بتسهيل إجراءات قدوم المسلمين كافة من بقاع العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإتاحة اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل".

والثلاثاء، أعلنت السعودية أن إجمالي عدد حُجّاج هذا العام، وهو الأول دون قيود منذ جائحة كورونا، سجَّل أكثر من 1.8 مليون حاج، بينهم ما يفوق 184 ألفاً من الداخل من 150 دولة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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