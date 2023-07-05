أكد مسؤول أوروبي الأربعاء أن الاتصالات بين الاتحاد الأوروبي والحكومة التركية الجديدة ستتواصل لمناقشة المشهد الحالي للشراكة القائمة بين الطرفين.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي إن الاتحاد الأوروبي عازم على تعزيز التعاون مع تركيا في المرحلة المقبلة، ودعمها في ملف اللاجئين.

وأوضح في كلمة خلال مشاركته بندوة نظمتها الممثلية التركية الدائمة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أنه متفائل بالتعاون المرتقَب مع الحكومة التركية الجديدة، مهنّئاً الرئيس رجب طيب أردوغان بفوزه بولاية جديدة.

كما عبر عن استعداد الاتحاد الأوروبي للمضي قدماً في بناء علاقات استراتيجية مع تركيا رغم التحديات القائمة كافة، مؤكداً أهمية العلاقات بين الجانبين وحاجة كليهما إلى الآخَر.

وأكّد أن تركيا "بلد مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، وشريك إقليمي مهمّ، وحليف أساسي في الناتو".

وقال إن تركيا "لعبت وتلعب دوراً مهمّاً في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن مساهمتها الكبيرة بتعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال مبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود".

وأعرب فارهيلي عن ثقته بجهود الدبلوماسية التركية في البقاء شريكاً "موثوقاً"، ورغبته في استغلال الفرص الجديدة.

وقال إن ملف اللاجئين يشكّل "تحدياً كبيراً"، مشدداً على استمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم لتركيا "التي تحتضن العدد الأكبر من اللاجئين في العالم".