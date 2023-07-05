أعلنت الاستخبارات التركية الأربعاء، تحييد الإرهابي جلال كايا، الذي يُسمى مسؤول الاستخبارات في تنظيم PKK الإرهابي بالعراق، في عملية بمنطقة السليمانية شمالي العراق.

وقالت الاستخبارات التركية إنها توصلت إلى معلومات تشير إلى أن الإرهابي كايا يمارس نشاطاً في العراق منذ فترة طويلة، لافتة إلى أنه كان المحرض على عملية أسفرت عن استشهاد الدبلوماسي التركي عثمان كوسيه في مدينة أربيل في إقليم شمال العراق عام 2019.

وحسب الاستخبارات التركية، كان كايا يتزعم شبكة نفّذَت عدداً من العمليات الإرهابية داخل تركيا وخارجها، وسعت لجمع معلومات لصالح التنظيم الإرهابي الذي ينتمي إليه قبل شنّه عمليات ضدّ عناصر الجيش التركي في العراق. وقالت إن الإرهابي وتنظيمه كانا يخطّطان لعمليات تهدف إلى احتجاز موظفين أتراك بالعراق.

وأشارت الاستخبارات التركية إلى أنها نجحت في تحييد الإرهابي كايا إثر عملية خاصة في مدينة السليمانية شماليّ العراق، "حيث حُدّدَت اللحظة المناسبة للعملية بناءً على معلومات استخباراتية توصلت إلى موقعه الدقيق بعد تحريات طويلة".

وتابعت الاستخبارات التركية تحركات الإرهابي كايا لحظة بلحظة إلى حين تنفيذ العملية التي وصفتها بالناجحة، مشيرة إلى أنها بذلك "أنزلت ضربة ثقيلة بشبكة استخبارات التنظيم الإرهابي".