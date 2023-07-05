أصدرت محكمة بريطانية، الثلاثاء، قراراً بإدانة رجل بقتل جارته وطفليها الصغيرين عن طريق سكب البنزين في صندوق رسائلهم وإشعال النار في شقتهم في أثناء نومهم.

وأكدت المحكمة أن جيمي بارو، 33 عاماً، مذنب بثلاث تهم: قتل عمد، وإحراق، مع تعريض حياة الآخرين للخطر، في الجريمة التي طالت فاطوماتا حيدرة وابنتيها فاطمة (ثلاث سنوات) ونعيمة درامة (سنة واحدة).

واعترف بارو بأنه مذنب بتهمة القتل غير العمد، قائلاً إنه لم يكن يعلم أن الأسرة كانت موجودة في المنزل، لكن المحاكمة كشفت أدلة على عدم صحة أقواله.

وإثر صدور الحكم قالت عائلة الضحايا في بيان: "لا يمكن للكلمات أن تحدد مدى معاناة عائلتنا بسبب الأفعال المروعة لرجل كانت أفعاله قاسية تماماً، وتسببت في صدمة متعددة الأجيال لن نفهمها أبداً".

وسبق أن قالت الشرطة إنّ الحادث سُجِّل في البداية بوصفه جريمة كراهية، لكن في المحكمة قال ممثلو الادعاء إنّ دافع المتهم قد لا يُعرف أبداً.

وذُكر أن القاتل ربما كان لديه ضغينة ضد الأسرة لأنه يعتقد أنهم يتركون القمامة في الزقاق، أو أنه يريد أن تعيد السلطات المحلية تسكينه من أجل أن يكون أقرب إلى ابنه.

وقع الحادث في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقال بارو إنه شرب ما لا يقل عن ثماني علب من البيرة قبل صبّ البنزين عبر باب شقة الجار بالطابق الأول في كليفتون، وأشعل النار فيها.

وكان من المقرر أن تنتقل عائلة الضحايا إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى الزوج، بو بكر درامة، الذي كان يعمل هناك.