سياسة
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تركيا ترحّب بتمديد ولاية ستولتنبرغ عاماً آخر للمرة الرابعة
رحبت وزارة الخارجية التركية الأربعاء، بقرار حلف شمال الأطلسي "ناتو" تمديد ولاية أمينه العامّ ينس ستولتنبرغ، عاماً آخر للمرة الرابعة.
تركيا ترحّب بتمديد ولاية ستولتنبرغ عاماً آخر للمرة الرابعة
تركيا ترحب بتمديد ولاية ستولتنبرغ عاماً آخر للمرة الرابعة / صورة: AFP
5 يوليو 2023

قالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها الأربعاء، إنها ترحّب بقرار حلف شمال الأطلسي "ناتو" تمديد ولاية أمينه العامّ ينس ستولتنبرغ، عاماً آخر للمرة الرابعة، حتى 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وأضافت: "نهنّئ الأمين العامّ للناتو ستولتنبرغ الذي أظهر تعاوناً وثيقاً وتضامناً مع بلدنا خلال فترة ولايته".

وأشارت الوزارة إلى أن ستولتنبرغ بذل جهوداً منذ تولّيه مهامَّه عام 2014 للحفاظ على وحدة وتضامن الحلف في مواجهة التهديدات والتحديات المتزايدة، بما في ذلك الإرهاب، وأعربت عن ثقتها بأنه سيواصل إظهار القيادة المطلوبة.

وأمس الثلاثاء أعلن الناتو في بيان أن دُوَلَهُ الأعضاء اتفقت على تمديد ولاية ستولتنبرغ التي تنتهي في 30 سبتمبر/أيلول القادم، عاماً آخر للمرة الرابعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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