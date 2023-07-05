سياسة
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العلاقات التركية-المصرية.. ترحيب عربي واسع برفع العلاقات إلى مستوى السفراء
تواصل الترحيب العربي الرسمي بإعلان تركيا ومصر رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء. كما رحّبت سلطنة عُمان باتفاق تركيا ومصر على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بتعيين سفراء، مؤكّدة أنه "من شأنه تعزيز التعاون والتفاهم خدمة لمصالح الشعوب".
العلاقات التركية-المصرية.. ترحيب عربي واسع برفع العلاقات إلى مستوى السفراء
السفارة التركية في القاهرة. / صورة: AA
5 يوليو 2023

تواصل الترحيب العربي الرسمي، الأربعاء، بإعلان تركيا ومصر رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، وفق بيانات رسمية منفصلة.

وأمس الثلاثاء، أعلنت تركيا ومصر في بيان مشترك، رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وترشيح أنقرة صالح موطلو شن سفيراً لها لدى القاهرة، وترشيح مصر عمرو الحمامي سفيراً لها في أنقرة.

وتعليقاً على هذه الخطوة، أعربت وز ارة الخارجية الكويتية، في بيان، عن "ترحيب ومباركة دولة الكويت بالاتفاق الذي تم بين تركيا ومصر بشأن رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء".

وأكّدت الخارجية "دعم دولة الكويت لهذا الاتفاق الذي من شأنه المساهمة في تعزيز مبدأ الحوار والتعاون بين كلا البلدين وتطوير علاقات الصداقة بينهما وتحقيق المصالح المشتركة لدول المنطقة".

من جانبها، أعربت الخارجية البحرينية، في بيان، عن ترحيب المملكة برفع مستوى العلاقات بين تركيا ومصر، مؤكدة أنها "خطوة إيجابية بناءة من شأنها أن تسهم في تعزيز التعاون الثنائي خدمة للمصالح المشتركة".

كما رحّبت سلطنة عُمان في بيان للخارجية، باتفاق تركيا ومصر على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بتعيين سفراء، مؤكدة أنه "من شأنه تعزيز التعاون والتفاهم، خدمةً لمصالح الشعوب وازدهارها".

والثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، ترحيب المملكة برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، إلى مستوى السفراء.

وأشادت وزارة الخارجية بهذه الخطوة التي قالت إنها "ستنعكس إيجاباً في تعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي وخدمة المصالح المشتركة، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة".

كما أفادت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، بأن "الإمارات ترحب باتفاق جمهورية مصر العربية الشقيقة والجمهورية التركية الصديقة على رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء".

وأعربت الإمارات عن "أملها في أن ترسّخ هذه الخطوة المهمة جسور التواصل والحوار، وأن تسهم في توطيد الاستقرار والتعاون البناء في المنطقة".

وأشادت الخارجية الإماراتية، في البيان ذاته، بـ"الاتفاق بين البلدين".

وأكّدت أن الاتفاق التركي المصري "سيعزز التنمية والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعود بالخير على البلدين والشعبين ويخدم مصالحهما المشتركة، ويحقق لهما المزيد من الازدهار والنماء".

الأردن من جهته، شدّد على أهمية قرار رفع التمثيل الدبلوماسي بين تركيا ومصر، وضرورته في مواجهة التحديات المشتركة.

جاء ذلك على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي، خلال لقائه نظيره التركي هاكان فيدان، الثلاثاء بالعاصمة أنقرة، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

وقال الصفدي لفيدان بعد التهنئة بعودة السفراء بين البلدين: "نشجع ذلك لأننا نحتاج كلنا أن نعمل معاً، من أجل خدمة قضايانا ومواجهة التحديات المشتركة".

كما رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان بـ"التحسن الذي طرأ على العلاقات بين مصر وتركيا، والذي انعكس في ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى السفراء".

وأكّد أن "هذا القرار المشترك تطور إيجابي".

بدوره، رحب البرلمان العربي في بيان بـ"الخطوة الإيجابية التي اتخذتها كل من مصر وتركيا بترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى السفراء".

وأكّد أن تلك الخطوة "ستسهم في تهيئة الأجواء بمنطقة الشرق الأوسط والعودة بها نحو الاستقرار، والمساهمة بشكل كبير في حلحلة الأزمات والتحديات التي تواجه دول المنطقة".

وكان البيان التركي المصري المشترك أكد أن رفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين جاء تماشياً مع قرار اتخذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، وتعكس الإرادة المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية بما يتماشى مع مصالح الشعبين التركي والمصري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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